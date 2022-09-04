同性婚姻投票 澳洲聖公會現分歧

澳洲聖公會總議會5年來首次舉行會議，就同性婚禮是否有違聖經真理表決，最終被主教院推翻，提按揭示澳洲聖公會對同性戀問題意見分歧。



澳洲聖公會總議會5月就同性婚禮是否有違聖經真理進行表決，聖品院和平信徒院以大比數贊成，但主教院過半數反對。



在新南威爾士州是澳洲最大教區，大部分信徒按照聖經的倫理為依歸，福音派教徒數量也不斷增加；布里斯班和珀斯等地區則為進步派基督徒所在地，兩派信徒對有關議案出現分歧。



主教會議希望兩派信徒進行協商，該次提案由悉尼大主教拉斐爾（Kanishka Raffel）動議，向主教會議提出：「同性伴侶之間舉行婚禮的隆重儀式違反了基督的教義和本教會的信仰、儀式、禮儀和/或紀律，任何旨在祝福同性婚姻的儀式或儀式都不符合基督的教導和本教會的信仰、儀式、儀式和/或紀律。」



總議會於5月11日進行投票，議案在平信徒院與聖品院，分別以63:47和70:39獲得通過；但在主教院卻以10:12的票數被否決。



是次事件對澳洲聖公會帶來隱憂，保守派信徒譴責主教院無視教會的意願和聖經明確的教導，將聖公會置於混亂和分裂狀態，宣揚他們的異端邪說，並指投票是一場假裝的團結，斥責教區與聖經脫節，接受時代的性哲學。



悉尼大主教拉斐爾在表決前擔心，如果反對同性婚姻議案未能獲通過，教省面臨分裂可能有 教區脫離；澳洲2017年同性婚姻合法化，在聖公會亦掀起爭議。

