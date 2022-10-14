星巴克咖啡師為顧客祈禱 耶穌光照社區

星巴克咖啡師在得來速餐廳（drive-thru）為顧客祈禱，被一對母子目睹整過程，貼文在臉書，網上瘋傳為基督作見證。



一名母親辛斯利（Tanya Hinsley）和十多歲的兒子最近考取了車牌，駕車去星巴順道練習駕駛技術，當他們在得來速餐廳排隊等候時，看到咖啡師嘉莉（Cassie）為排在最前面的顧客祈禱。辛斯利即時捕捉到了這溫馨時刻，並於上周佈到到臉書：「我今天早上開車經過看到星巴克咖啡師為一位女士祈禱，因為她需要福音，值得大家談。」該帖子獲得了數百個讚和積極的評論。



辛斯利對 Fox 10 Phoenix指，嘉莉的信仰很大膽，並且足夠關心與某人一起祈禱，這是我決定拍照的時候，但抓住了祈禱的最後一刻，決定分享這個積極的時刻，希望能照亮某人的一天。



「當我看到帖子被分享了多少次時，我感到不知所措，我們喜歡閱讀嘉莉如此善良而祝福所有其他人的故事，祈禱為他人，為耶穌做光！」



她繼續指，能夠在病毒式社交媒體時刻見到嘉莉，她的心中充滿了善意，我認為她被震撼了。像嘉莉這樣的人每天向他人發出的善意和勇敢的信仰行為，給了我希望，並提醒自己和希望其他人，善良和為某人祈禱不會付出任何代價，我們永遠不知道我們所說的什麼時候可以幫助拯救某人。

