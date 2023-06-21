韓國奮興培靈會 牧者見證：神蹟醫治骨癌婦人

聖經迦南婦人的故事，耶穌稱讚婦人信心救了女兒。近日一場韓國奮興培靈會田泳松牧師引用這經文，呼籲教會合一祈禱以信心看神行大事，並且分享神蹟醫治見證，有姊妹接受按手祈禱後骨癌痊癒。



教會合一祈禱 神行大事



韓國田泳松牧師在會上分享，迦南婦人憑著信心來到主的面前，當她信的時候就得到回應，神的能力去到一個地步，人只要信神，祂就來到光照我們的生命。



田牧師並指，所有弟兄姊妹來到教會，不論甚麼背景都有共通點，就是關心教會和牧師。



有一次汝矣島純福音教會的趙鏞基牧師來訪，大家都關心他怎樣帶領教會走向禱告之路，他指如果全教會的弟兄姊妹一起祈禱，難道神撇棄教會嗎？這不是牧師的能力，絕不是靠自己而是禱告發出來的力量，只要相信上帝用祂的大能大力運行在地上，全教會合一祈禱必看到神行大事。



這就是迦南婦人信心的表現，田牧師說：「 我在想，全教會弟兄姊妹的禱告，帶動地上的教會復興。大家朝著這個目標前進，一起讚美我們的教會，只要努力傳福音上帝的祝福就放在這個教會裡面。」



有信心的人便看到神蹟



神也會為每一間新生的教會給予支持，田牧師示範何謂支持，即場邀請了一位姊妹上台，背對他整個人從後面傾倒，田牧師用雙手撐著她背部，姊妹背著牧師根本看不到後面，但仍然相信有人在背後撐著她，這就是完全的相信。



田牧師表示，當我們沒有任何懷疑的時候，神的祝福就臨到，成就很多事情，今天晚上相信神祝福馬上發生，「聖經說只要相信就得到醫治，相信生命在神手中就是醫治；有信心的人便看到神蹟。」



信心禱告神醫治骨癌婦人



他分享，有次在教會用迦南婦人的經文講道，呼籲會眾以迦南婦人的信心向神祈禱，人不能作的事情神能夠作，聚會完了之後一對三十來歲的夫婦找他請求代禱，因這婦人患了骨癌，期望得到痊癒。田牧師就奉主耶穌基督的名按著她的患處祈禱。



這婦人後來看醫生進行電腦素描，驚訝地發現癌細胞全部都消失了，醫生也感到驚奇，這位姊妹非常感動，跪在神面前禱告。教會也組織12人祈禱小組，每星期為牧師、弟兄姊妹、教會禱告。



田泳松牧師指，20天後這婦人告訴他消息，感謝神透過這位姊妹的見證，深信禱告能力，願意將恩賜奉獻給神。



韓國奮興培靈會5月4日在台東浸信會豐田讚美教會舉行，邀請韓國田泳松牧師證道，分享馬太福音15章21至28節迦南婦人的故事，YouTube直播。

