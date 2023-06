善待動物組織(PETA)利用ChatGPT改寫聖經《創世記》推廣爭取動物權益,內容涉及亞伯拉罕收養公羊代替獻以撒,還反對聖經壓迫動物,聖經學者批評PETA斷章取義篡改聖經為已所欲。



善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals, PETA)以人工智能ChatGPT為基礎,推出二次創作的聖經,呼籲愛護動物的重要及保護,作為該組織的創世故事版本,亦是創世記之書的首個純素食解釋。



人工智能創世記版本《 The Book: PETA’s Version of the Creation Story 》共75頁,主要信息是上帝創造了每一個有情眾生,看到他們是好的,因此給了他們綠素作為食物。新課本包含了最新的道德課程和適合現代應用的內容,提醒讀者要以愛、仁慈和尊重的態度對待上帝創造的每一位成員。



亞當夏娃穿纖維衣服



然而,書中修改了上帝的話語,創世記3章21節傳統聖經記載亞當夏娃吃了樹上的果子後,看見自己赤身露體,「耶和華神為亞當和他妻子用『皮子』做衣服給他們穿。」



PETA版本修改為「用植物纖維造成的衣服」而不是動物皮;同時亦將動物稱為「存在者」而不是「野獸」或「生物」。



亞伯拉罕收養公羊代替獻以撒



這本二次創作的創世立記版本還徹底改變了聖經學者對亞伯拉罕獻以撒的認知,新版本創世記將情節修改為:



亞伯拉罕前往摩利亞地的時候,並非按耶和華指示上山獻以撒,亞伯拉罕途中遇見了一隻溫和的公羊跟牠交朋友,以表達對上帝創造的崇敬和尊重,並沒有宰殺羔羊,認為羊和人類一樣擁有生命權。



加插故事:亞伯拉罕收養哈比狗



此外,創世記21章加插了全新的故事,講述亞伯拉罕和撒拉實際年齡是100歲和90歲,因為撒拉年老不能生育收養了一隻名叫「哈比的狗」來壯大家族。



文章寫道:「亞伯拉罕與撒拉同行的時候,想到了從收容所和救援組織領養狗隻……。」而不是從飼養員那裡購買狗隻,藉此凸顯動物收養行動顯出愛心,陪伴過量被棄養的動物如貓狗,為牠們謀求福利。



PETA組織辯稱 ChatGPT反對聖經壓迫動物



善待動物組織(PETA)總裁英格麗德·紐柯克(Ingrid Newkirk)在聲明中,為隨意使用基督教的神聖文本辯護:



「長期以來,聖經一直被用來為各種形式的『壓迫』辯護,因此我們使用ChatGPT來明確表示,慈愛的上帝永遠不會支持剝削或虐待動物,這種現代版的創世紀是一種積極的方式,可以讓更多的人了解上帝的慈悲信息,如果你願意的話,那就是回到伊甸園。」



她還說:「上帝只用了6天時間創造了整個世界,但我們意識到重寫整本聖經需要數年時間,這是我們只從第一本書開始的原因。」不過,該組織通過電子郵件回覆傳媒詢問時表示,重寫了基督教聖經第一本書後,沒有計劃重新構想其他宗教的神聖著作。



聖經學者批評PETA 篡改聖經為已所欲



善待動物組織此舉惹來聖經學者批評。達拉斯神學院新約研究高級研究教授達雷爾·博克(Darrell L. Bock)反指:



「絕不能用這種修正主義來改寫聖經,然後聲稱這是聖經維護動物權益,為了達到自身的喜好改寫聖經內容,生產一種不是屬於上帝說話的東西;還假借上帝之名制裁別人。」



博克並反對善待動物組織,不實地指責傳統聖經「壓迫」動物的說法,壓迫者是用於人類彼此所做的事情出現的行為,這種使用創造中的差異變得扁平化,從而扭曲了神性的設計。



翻查善待動物組織的創世記版本,卻保留了以賽亞書11章提及動物之間和與人類共處的場景:「豺狼必與綿羊羔同居,豹子與山羊羔同臥;少壯獅子與牛犢並肥畜同群;小孩子要牽引牠們……。」(6-8節)



博克批評善待動物組織將聖經內容斷章取義,以符合該組織的利益。



善待動物組織(PETA)創立於1980年為國際非牟利機構,推廣動物權益及素食,聲稱「動物不是供人類食用、穿戴、實驗、娛樂或以任何方式虐待。」PETA總部位於美國維吉尼亞州諾福克市,擁有近400名員工、650萬成員及支持者,分支遍佈英國、法國、德國、荷蘭、拉丁美洲、澳洲、亞洲、印度等地區。