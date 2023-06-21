曾金發牧師佈道會：以賽亞「三個宣告」改變信徒世界觀

精心門訓教會全球聯盟（Global Alliance of IDMC）創始人曾金發牧師（Rev. Edmund Chan）4月30日在SIBKL Church Plants舉行佈道會，從以賽亞書6章先知以賽亞「三個宣告」，改變今天信徒的世界觀、與神建立更深的關係、認定神國子民的身份。



第一個宣告，在以賽亞書6章1至4節，先知面臨國破家亡的危機，繁華的盛世過去，在悲傷中面對國力強大的亞述軍隊。



在關鍵時刻，以賽亞並非看到甚麼策略，反而看見上帝仍然在寶座上，神才是力量之資源，以賽亞呼籲全國人民重新認識上帝是擁有絕對主權，不停強調：「聖潔、聖潔、聖潔」。



曾金發牧師表示，惟有耶和華是獨特沒有人能像祂，惟有聖潔磨練人生命使之淨化，無論遇到任何環境的挑戰和困難，將神放到最大，問題就縮到最少。



第二個宣告是寬恕、潔淨的思想轉變，記載於以賽亞書6章5至7節，先知為不潔之物哭泣，耶和華就差派天使用活炭膏他的嘴唇除去罪孽。以賽亞看到寶座和祭壇上的上帝永遠掌權，眼目和思想從危難中轉移專注在上帝的救贖、恢復和寬恕。



曾金發牧師指，今天信徒因著耶穌基督的救贖赦免所有罪孽，然而救恩不是免費，強調「上帝不會把人送到地獄，是我們自己內心的驕傲和執著」，上帝差遣獨生子拯救我們，叫我們相信的不至滅亡反得永生，既然如此我們怎能輕看上帝救贖之恩？



第三個宣告記載於以賽亞書6章8節：「我又聽見主的聲音說：『我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？』我說：『我在這裡，請差遣我！』」



曾金發牧師解釋，上帝呼召不是直接向以賽亞發出，是向天上發出。「差遣誰」意思是「我應該把上帝坐在寶座和潔淨的祭壇的信息傳給誰？」、「我應該向誰發送這個希望的信息？」



以賽亞的回應語氣充滿感激之情，在神面前他重新得到喜樂、盼望、圓滿的生命，我們對上帝有了全新的認識，就會改變我們對生活的整體看法。

