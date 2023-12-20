教關諮詢會促領袖落區了解城市需要

因應疫情後香港教會形態轉變，教會關懷貧窮網絡12月7日舉辦諮詢會，全城轉化起動日創立者Dr Mac Pier分享社區領袖回應城市需要的五大法則：愛城市、教會保持合一、禱告不是一個選擇、策略性的合作帶來更大果效、從自己家庭著手。



該場諮詢會旨在探討疫情後社會環境的轉變，以及香港教會所面臨的挑戰，早前有調查指出信徒在不同教會間「流動」，顯示教會需要以新的角度看待城市的需要。



「全城轉化起動日」（Movement Day－Global Cities）創立者之一馬克比亞博士（Dr.Mac Pier）以香港為基礎分享轉化城市的五大原則，並介紹超過100個國家、450多個城市透過這些原則回應社區需要的情況，促進基督教領袖將天國文化帶進社區。



此外，教關牧者網絡顧問連俊才牧師分享與教關結網協作服侍的經驗，包括在水泉澳轉化生命和社區的見證。



馬克比亞博士則分享在紐約市創辦全城轉化起動日的經歷、全城轉化起動日在全世界的最新動向，以及香港教會如何參與其中並得益。他亦分享了社區領袖回應城市需要的五大法則：



首先，香港與紐約相似，城市來自不同階層，從專業人士至貧窮者，服侍城市先了解城市的需要。



其次，每個城市有獨特的福音生態，馬克比亞建議教會領袖預留一星期，當中的15%時間與不同教會連結。



第三，禱告不是一個選擇，禱告讓我們明白自己的無力，同時看到上帝藉著我們的禱告成就意想不到的美事。



第四，策略性的合作帶來更大果效，馬克比亞以紐約為例，無家者人口眾多，他就建立團隊尋找每一位曼克頓的無家者。



第五，先從自己家庭著手，家庭如社區呈現福音，因此先培育下一代帶領他們參與宣教。



（資料來源：編輯自「教關 Mac Pier博士分享交流會新聞稿」）

