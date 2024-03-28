辨識自戀領袖特徵 解救教會事奉衝突

自戀者缺乏對他人需求的關注、忽視他人觀點、自我標榜、缺乏同理心、控制慾等，教會怎樣辨識領袖是否屬於自戀者？



作家、神學家約瑟夫·馬特拉博士（Joseph Mattera）在《基督郵報》（Christian Post）撰文，分析自戀者的特徵及正確的事奉觀。



服事他人：領導者應該遵循耶穌在馬太福音20:26-28中的原則，謙卑地以服務為導向，而不是將他人視為服務對象。在這樣的組織或教會中，成功應該建立在共同的價值觀、奉獻和成就上，而不是單方面的自我滿足。



領導者應該以事工的目標為重：這不僅僅是為了個人利益而擔任領導職位，在組織中，真正的領導者應該準備承擔事工可能帶來的壓力和犧牲，而不只是追求頭銜和表面的光環，這樣的態度有助於建立更有意義和持久的事工。



以羊群的福祉為重：自戀的領導者可能會將自己的需求置於組織的需求之上，這可能導致道德問題和經濟風險。真正的屬靈領袖應該以羊群的福祉為重，願意犧牲個人利益以確保組織的成功和永續發展，並擁有真誠的奉獻精神。



求存同異：某些領導者可能傾向與迎合他們的人建立密切關係，而避免與持不同意見者對抗。這種行為可能導致對真實反饋的缺乏，以及組織內部的僵化和群體思維。真正的領導者應該勇於面對挑戰和多元觀點，以促進組織的成長和進步。



忽視為上帝工作：部分領導者可能將人視為可以被利用的工具，對方失去利用價值就辭退他，而非尊重他們獨特價值和尊嚴的個體。這種態度可能導致人們感受到被遺棄或忽視，並損害組織的團隊精神和共融性。真正的領導者應該珍惜每個成員，尊重他們的貢獻和價值，並建立一個互相尊重和支持的工作環境。



容易性犯罪：自戀者很容易感到無聊，看色情作品和通姦，因為他們對性的主要渴望不是情感上的親密，而是身體上的愉悅。一旦他們的關係中的興奮消退，就會尋找能夠引起他們性興奮的人，並且在每段關係中隱藏自己對色情內容的持續使用。



為了糾正這些特徵，馬特拉博士五項建議教會領袖應該：



1. 透過自我反省和承認自己的限制和他人貢獻的價值來培養謙遜的態度。



2. 練習積極傾聽和同理心，以理解並真誠地回應他人的需求。



3. 建立一種鼓勵和重視建設性回饋的問責文化。這將幫助領導者認識並調整他們的行為並面對根本的性格問題。



4. 鼓勵僕人式領導，專注於為他人和組織服務，而不是為了個人利益或認可而領導。



5. 尋求專業諮詢或指導來解決根深蒂固的自戀特徵並培養更健康的關係和領導技能。

