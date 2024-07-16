熱浪的季節 以色列文物局展示古代涼鞋收藏

熱浪和夏季天氣的氛圍下，以色列文物管理局有機材料部門展出一系列保存完好的古代涼鞋，包括約6000年前靠近耶利哥戰士洞穴發現的，提供了對古代鞋履文化的獨特見解。



以色列文物管理局（Israel Antiquities Authority）在臉書上載消息，是次展覽最引人注目的展品之一，是馬薩達發現的涼鞋底，其歷史可以追溯到早期羅馬時期，約2000年前由皮革製成，保留著縫合的痕跡和一條穿過腳趾的前帶。以色列文物管理局策展人蘇克尼克博士（Dr. Naama Sukenik）表示，這種涼鞋在當時非常普遍，與現代的拖鞋相似，被稱為「sandal oznayim」（ear sandal）。



蘇克尼克博士解釋說，這些涼鞋通常在乾旱沙漠地區的考古挖掘中發現，因為皮革在這種環境下能夠更好地保存。在猶大沙漠的挖掘中，考古學家找到了許多涼鞋的碎片，但馬薩達的這隻涼鞋是完整發現，為研究羅馬時期的鞋履提供了寶貴的資料。



另一個展出的涼鞋是卡利加涼鞋（Caligae sandal），這種涼鞋由羅馬士兵穿著，其特點是前部由帶子製成，達到腳踝以上，鞋底用釘子加固。這種涼鞋的殘留偶爾在考古挖掘中被發現，為我們了解羅馬軍事裝備提供了線索。



蘇克尼克博士還指出，羅馬時期的涼鞋和鞋子是由多種材料製成的，反映了穿著者的社會和經濟地位，從壁畫和馬賽克地板上的圖案顯示，涼鞋是當時重要的服裝物品。



這些涼鞋的發現不僅展示古代工藝的精湛，也證明了涼鞋設計的經久不衰。現代涼鞋與古代涼鞋在形狀上的相似性，證明了這種設計在2000年後依然高效。



此外，以色列文物管理局還保存著一雙最古老的涼鞋，可以追溯到約6000年前銅石並用時期（新石器時代和青銅時代之間的過渡時期），這雙涼鞋是在靠近耶利哥的戰士洞穴被發現，由牛皮製成，尺寸為39-40，保存完整。



這次展覽為公眾提供一個了解古代生活細節的機會，也展示了以色列文物管理局在保護和研究古代文物方面的重要工作。

