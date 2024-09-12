符濟珍博士：LGBTQ洪流正衝破教會圍牆

真愛家庭協會性別關係事工負責人符濟珍博士近日在一場講座中分享了關於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、質疑自己性別認同者）對教會的衝擊及其最新數據, 引發教會關注。符博士多年來陪伴LGBT群體及其家屬，經驗豐富，經常受邀在教會、機構和神學院就相關議題進行分享和培訓。



在講座中，符博士指出，LGBTQ的影響力如同洪水般，已經衝破了教會的圍牆。她引用了2020年蓋洛普的一項調查，顯示Z世代（1997年至2012年出生）的成年人中，每六個人中就有一個自認為是LGBTQ，這一比例在X世代中僅為3.8%。符博士表示，越來越多的年輕人公開自己的性取向，其中不少是在教會成長和受過裝備的。



符博士進一步引用了2024年1月25日僑報網發布的公共宗教研究所數據。該調查顯示，28%的Z世代成年人（18歲至25歲）認為自己是LGBTQ，比2020年的數據有顯著增長。符博士解釋說，這些數據涵蓋了男同性戀、女同性戀、雙性戀、跨性別以及質疑自己性取向或性別認同的人（questioning或queer）。



查看歷史數據, 這一比例在嬰兒潮一代中僅為4%，在X世代中約為7%。這意味著, 隨著年長一代逐漸退出舞臺，年輕一代的比例不斷上升。這也意味著，Z世代的成年人與年長的美國人看起來很不同，其中15%是雙性戀，5%是同性戀，總體上每五個人中就有一個自認為是LGBT。



符博士還談到，美國許多州，包括加州，已經禁止對未成年同性戀者進行轉變治療（conversion therapy）。即使是基督徒的治療師，也不能對來訪者說這是由於抑鬱或焦慮導致的，並建議其保持原來的性別認同。如果這樣做，治療師可能會被吊銷執照。他們必須進行肯定性治療（affirmative therapy），支持來訪者的性別認同或性取向。



面對這股衝破教會圍牆的同性洪流，教會需要更加關注和理解LGBTQ群體，並在牧養和陪伴中提供更多支持和關愛。符濟珍博士的分享不僅在意識上提醒教會關注這一群體，同時也給予教會和父母具體的建議和指導， 請關注後續報導。





