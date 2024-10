大華府部分華人牧者達成2024大選共識 呼籲基督徒積極履行公民責任

距離2024年美國大選還有不到一個月的時間,近日,大華府地區部分華人牧者達成了一份針對本地華人基督徒參與2024大選的勸勉文件,呼籲華人基督徒積極表態,履行基督徒和美國公民的雙重責任。這份共識由王志勇牧師於10月7日起草完成,旨在鼓勵信徒以信仰為根基,以誰更符合聖經原則為依據,向符合上帝國度和公義的政黨和候選人投出神聖的一票。



儘管如此,簽署這份文件的代表性牧者謙卑地對《基督日報》強調,這份《共勉》文件僅作為一份勸勉和一份參考,而絕非一份政治宣言。



《共勉》強調,基督徒參與公共事務是上帝賦予的托付與使命。政治是關乎全社會的公共事務,信徒不能置身事外,應該將其視為愛鄰如己的實踐。這份文件指出,基督徒參與大選不僅是公民的義務,更是向社會宣揚基督教價值觀的機會。



《共勉》進一步解釋了教政分立的概念,強調"教政分離"並不意味著基督徒應與政治保持距離。相反,信徒應將信仰帶入公共領域,通過參與政治推動上帝的國度和公義,而不是陷入黨派之爭。



《共勉》呼籲基督徒依據聖經啟示和良心自由投票,且彼此尊重,不因政治立場不同而分裂教會。《共勉》列舉了幾項關鍵議題,包括捍衛生命尊嚴、維護傳統婚姻、尊重私有財產、反對墮胎和支持合法移民等,建議基督徒根據這些聖經原則評估候選人及其政策。



以下是《共勉》全文:



大華府地區華人牧者對2024美國大選的共勉



面對2024年11月即將到來的美國大選,我們呼籲華人基督徒積極履行身為基督徒和美國公民的責任,本著聖經啟示和個人良心,投出神聖的一票。



一、身為基督徒,我們蒙召為聖徒,「作上帝百般恩賜的好管家」。參與世界的治理和管理,是上帝創世之初賜給人的不可推卸的託付與使命。



二、政治乃公共性事務,與每個人的生活都是息息相關。我們參與政治,是盡公民的義務,是對所生活的社會負責,也是愛鄰如己。這是我們不可避免、理所當然的責任。



三、教政分立是指作為組織的教會和國家各有各的職分和功能,不可僭越,絕非是指基督徒不可參與政治,更不是把基督教和教會逐出公共領域。



四、基督徒參與大選,不是陷入黨派之爭,不是為了自己的私利,而是求上帝的國度和公義,是公開宣告基督教的世界觀與價值觀。



五、美國乃是明確地以基督教立國的國家。美國法定的座右銘是:「上帝是我們信靠的」(In God We Trust)。美國的忠誠誓言明確宣告:「我謹宣誓效忠美利堅合眾國國旗及其所代表之共和國,上帝之下一個不可分裂的國家,自由平等全民皆享」(I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all)。



六、每一個基督徒都當根據聖經原則和個人良心而自由投票,彼此尊重,不可彼此論斷,互相定罪;不可因為政治立場不同而分裂教會,更不可隨自己的私意而訴諸任何形式的暴力。



七、任何政黨及其候選人都是有限有罪之人。基督徒的政治參與和投票應當以合乎聖經啟示的基本原則為標準,誰更加合乎聖經,哪個政黨的國策、法案更加合乎聖經,就當向誰投出神聖的一票。我們建議基督徒在作出抉擇時參考以下重大事項和相關原則:



1, 是否捍衛個體生命的尊嚴,反對以納稅人資金支持墮胎。

2, 是否捍衛一男一女、一夫一妻為原則的傳統婚姻,反對各種形式的違背聖經律法的性關係。

3, 是否尊重私有財產神聖不可侵犯,反對以高稅收方式搶劫公民財產和收入,重新分配財富。

4, 是否尊重勞動為神聖呼召,不勞動者不得食,反對國家沉穩給慈善組織,當由個人、家庭、教會等非政府組織從事慈善與救助事務。

5, 是否敬畏上帝和尊重基督教,反對在公共領域中詆毀上帝、打壓基督教。

6, 是否強調上帝面前人人平等,上帝賜給每個人生命、自由和追求幸福的權利,反對各種形式的種族歧視和打砸搶行為。

7, 是否贊同合法移民、邊境安全、公民投票政策,反對各種形式的支持非法移民、開放邊境、非公民投票的政策。



2024年於馬里蘭