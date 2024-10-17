大華府部分華人牧者達成2024大選共識 呼籲基督徒積極履行公民責任

距離2024年美國大選還有不到一個月的時間，近日，大華府地區部分華人牧者達成了一份針對本地華人基督徒參與2024大選的勸勉文件，呼籲華人基督徒積極表態，履行基督徒和美國公民的雙重責任。這份共識由王志勇牧師於10月7日起草完成，旨在鼓勵信徒以信仰為根基，以誰更符合聖經原則為依據，向符合上帝國度和公義的政黨和候選人投出神聖的一票。



儘管如此，簽署這份文件的代表性牧者謙卑地對《基督日報》強調，這份《共勉》文件僅作為一份勸勉和一份參考，而絕非一份政治宣言。



《共勉》強調，基督徒參與公共事務是上帝賦予的托付與使命。政治是關乎全社會的公共事務，信徒不能置身事外，應該將其視為愛鄰如己的實踐。這份文件指出，基督徒參與大選不僅是公民的義務，更是向社會宣揚基督教價值觀的機會。



《共勉》進一步解釋了教政分立的概念，強調"教政分離"並不意味著基督徒應與政治保持距離。相反，信徒應將信仰帶入公共領域，通過參與政治推動上帝的國度和公義，而不是陷入黨派之爭。



《共勉》呼籲基督徒依據聖經啟示和良心自由投票，且彼此尊重，不因政治立場不同而分裂教會。《共勉》列舉了幾項關鍵議題，包括捍衛生命尊嚴、維護傳統婚姻、尊重私有財產、反對墮胎和支持合法移民等，建議基督徒根據這些聖經原則評估候選人及其政策。



以下是《共勉》全文：

