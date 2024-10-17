國際消除貧困日：聖經強調關懷弱勢促進社會正義

每年10月17日是聯合國的「國際消除貧困日」（International Day for the Eradication of Poverty），其目的是提高全球對貧困問題的關注。同時，聖經亦強調關懷弱勢群體，促進社會正義。



今年國際消除貧困日的主題為「結束社會和機構虐待，共同行動，建立一個公正、和平與包容的社會」。今日（17日）下午1:15至2:30，聯合國總部於紐約舉行第32屆國際消除貧困日紀念活動。



建構正義與公平社會，助力消除貧窮



聯合國在其官網發表文章指出，貧窮具有多個層面，有些層面是可見的，另一些則隱藏在社會結構中。這些層面相互關聯。今年的主題特別強調，生活在貧困中的人所經歷的社會和機構虐待，並呼籲大家共同採取行動，實現可持續發展目標16（SDG 16），以促進更加公正、和平與包容的社會。



生活在貧困中的人，經常面臨社會的消極態度。他們可能因外貌、口音或居住地區而受到偏見和歧視，甚至因貧窮而受到責難和不尊重的對待。這些社會虐待進一步促成了制度性虐待的環境，剝奪了人們獲得基本人權的機會，包括醫療、教育、住房和就業。



社會與制度虐待的互動助長了暴力與不公正，特別是當這些虐待與其他形式的偏見（如性別、性取向、種族或民族）結合時，對受害者的傷害尤為明顯。因此，理解貧困與暴力和統治之間的相互作用，對改善貧困者的生活至關重要。



日常的不公義和非人化經驗，損害了貧困者的自尊，摧毀了他們改變自身處境的能動性，並剝奪了他們的尊嚴與擺脫貧困的機會。聯合國強調，社會和機構的虐待現象，對人類潛力造成重大損失。



貧窮是全球性的瘟疫



聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在致辭中提到，貧窮是全球性的瘟疫，影響著數億人，但它不是不可避免的，而是社會和政府選擇的直接結果。他強調，終止全球貧困並實現可持續發展目標，需要政府塑造以人為本的機構和制度，並優先投資於體面工作、學習機會和社會保障。他呼籲支持可持續發展的計劃和改革，幫助發展中國家投資於人民，建立一個不讓任何人掉隊的社會。



國際消除貧困日源自1987年在巴黎舉行的一次大規模集會，當時宣佈「貧困是對人權的侵犯」，強調了確保人權得到尊重的必要性。1992年，聯合國正式將此日定為「國際消除貧困日」，鼓勵成員國積極推動減貧工作，最終實現可持續的未來。



聖經強調關懷弱勢與促進社會正義



對基督徒而言，關懷弱勢群體是責無旁貸的本分。聖經多次提到對窮人的關懷。箴言19章17節說：「施與窮人的，就是借給耶和華；他的善行，耶和華必償還。」對貧困者的施予被視為對上帝的奉獻。同時，《使徒行傳》2章44至45節記載，早期教會信徒「凡物公用」，有需要的人也能得到幫助。



聖經還支持締造公平的社會正義。以賽亞書1章17節，神呼籲人們「學習行善，尋求公平，解救受欺壓的；給孤兒伸冤，為寡婦辨屈。」這段經文強調了社會正義，並要求信徒積極行動，保護弱勢群體。

