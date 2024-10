國際消除貧困日：聖經強調關懷弱勢促進社會正義

每年10月17日是聯合國的「國際消除貧困日」(International Day for the Eradication of Poverty),其目的是提高全球對貧困問題的關注。同時,聖經亦強調關懷弱勢群體,促進社會正義。



今年國際消除貧困日的主題為「結束社會和機構虐待,共同行動,建立一個公正、和平與包容的社會」。今日(17日)下午1:15至2:30,聯合國總部於紐約舉行第32屆國際消除貧困日紀念活動。



建構正義與公平社會,助力消除貧窮



聯合國在其官網發表文章指出,貧窮具有多個層面,有些層面是可見的,另一些則隱藏在社會結構中。這些層面相互關聯。今年的主題特別強調,生活在貧困中的人所經歷的社會和機構虐待,並呼籲大家共同採取行動,實現可持續發展目標16(SDG 16),以促進更加公正、和平與包容的社會。



生活在貧困中的人,經常面臨社會的消極態度。他們可能因外貌、口音或居住地區而受到偏見和歧視,甚至因貧窮而受到責難和不尊重的對待。這些社會虐待進一步促成了制度性虐待的環境,剝奪了人們獲得基本人權的機會,包括醫療、教育、住房和就業。



社會與制度虐待的互動助長了暴力與不公正,特別是當這些虐待與其他形式的偏見(如性別、性取向、種族或民族)結合時,對受害者的傷害尤為明顯。因此,理解貧困與暴力和統治之間的相互作用,對改善貧困者的生活至關重要。



日常的不公義和非人化經驗,損害了貧困者的自尊,摧毀了他們改變自身處境的能動性,並剝奪了他們的尊嚴與擺脫貧困的機會。聯合國強調,社會和機構的虐待現象,對人類潛力造成重大損失。



貧窮是全球性的瘟疫



聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)在致辭中提到,貧窮是全球性的瘟疫,影響著數億人,但它不是不可避免的,而是社會和政府選擇的直接結果。他強調,終止全球貧困並實現可持續發展目標,需要政府塑造以人為本的機構和制度,並優先投資於體面工作、學習機會和社會保障。他呼籲支持可持續發展的計劃和改革,幫助發展中國家投資於人民,建立一個不讓任何人掉隊的社會。



國際消除貧困日源自1987年在巴黎舉行的一次大規模集會,當時宣佈「貧困是對人權的侵犯」,強調了確保人權得到尊重的必要性。1992年,聯合國正式將此日定為「國際消除貧困日」,鼓勵成員國積極推動減貧工作,最終實現可持續的未來。



聖經強調關懷弱勢與促進社會正義



對基督徒而言,關懷弱勢群體是責無旁貸的本分。聖經多次提到對窮人的關懷。箴言19章17節說:「施與窮人的,就是借給耶和華;他的善行,耶和華必償還。」對貧困者的施予被視為對上帝的奉獻。同時,《使徒行傳》2章44至45節記載,早期教會信徒「凡物公用」,有需要的人也能得到幫助。



聖經還支持締造公平的社會正義。以賽亞書1章17節,神呼籲人們「學習行善,尋求公平,解救受欺壓的;給孤兒伸冤,為寡婦辨屈。」這段經文強調了社會正義,並要求信徒積極行動,保護弱勢群體。