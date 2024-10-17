英國基督徒因在墮胎診所附近靜默祈禱被判有罪

近日，一名英國退伍軍人因在墮胎診所附近靜默祈禱而被判有罪，這一事件引發了廣泛的關注和爭議。







根據英國多塞特郡伯恩茅斯附近普爾市的治安法庭的裁決，亞當·史密斯-康納（Adam Smith-Connor）被指控違反公共空間保護命令（Public Spaces Protection Order），該命令旨在禁止在墮胎診所附近表達反對墮胎的信念，包括向面臨危機懷孕的女性提供幫助或祈禱。



史密斯-康納在法庭上表示：「 我在預備役軍中服役了20年，包括在阿富汗的一次巡邏，以保護這個國家建立的基本自由。我作為醫療專業人員和教會志願者繼續這種服務精神。看到我們的自由被侵蝕到思想犯罪在英國被起訴的地步，我感到非常困擾。」在法庭的裁決中，史密斯-康納獲得了有條件的釋放，意味著如果他在未來兩年內再次被定罪，將面臨刑罰。



根據報導，史密斯-康納在2022年11月於伯恩茅斯奧菲爾路的一個緩衝區公共綠地上微微低頭並雙手合十祈禱。儘管他在靜默中進行祈禱，但法庭認定他表現出了對墮胎的不滿。辯護律師強調，史密斯-康納的祈禱思想和信念不應被視為犯罪，特別是他在公共街道上和平靜地靜默站立，並且沒有與任何人交談。



根據ADF國際的報導，這一裁決引發了廣泛的憤怒。該組織的法律顧問傑里邁亞·伊根努博勒（Jeremiah Igunnubole）形容這一結果為「法律的重大轉折點」，並指出：「今天一名男子因其思想內容--他對上帝的祈禱--在英國的公共街道上被定罪。我們幾乎無法再低落。」



這一事件引發了對言論自由和思想自由的深入討論。許多人質疑，為什麼靜默祈禱會被視為違法行為，並且認為這一判決可能會對未來的自由表達產生重大影響。英國下議院的「父親」愛德華·利（Sir Edward Leigh）對此表示憤慨，稱「在2024年的英國，居然有人因為在心中靜默祈禱而被起訴，這是可恥的。」他強調，政府必須緊急澄清思想自由作為基本人權受到保護。



在這起案件中，普爾市的治安法庭還命令這位有兩個孩子的父親支付9,000英鎊（約11,700美元）的檢控費用，該案件的最高罰金僅為1,000英鎊（約1,300美元）。此舉引發了對公共資金使用的質疑。前英國國會議員米里亞姆·凱茨（Miriam Cates）對此表示不滿，認為「在資源緊張的時期，當地議會卻將納稅人的資金投入到起訴一個思想犯罪的案件中，這是令人難以置信的。」



根據ADF國際的資料，目前有五個英國議會在墮胎診所附近實施了緩衝區規定，而最近當選的工黨政府已承諾根據《公共秩序法》在全國範圍內實施緩衝區，禁止任何試圖「影響」女性的墮胎決定。伊根努博勒指出，這些規定的模糊性使得日常的、和平的對話可能在某些英國街道上被視為非法。



隨著這一事件的發展，ADF國際表示將考慮上訴的選擇，並指出：「人權是所有人的權利--無論他們對墮胎的看法如何。」這起案件被視為英國自由的重要轉折點，未來如何平衡言論自由與法律規範，將對社會產生深遠影響。(资料来源：ChristianDailyInternational, ADF International)

