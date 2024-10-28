【萬聖節系列#1】專訪李錦彬牧師：慶祝萬聖節會撞鬼？

10月31日即將來臨，萬聖節作為起源於異教的節日，當人們參與各種慶祝活動時，是否會打開靈界大門？為了解答這一問題，本報專訪了被稱為「趕鬼牧師」的李錦彬牧師，他深入解析了撞鬼現象的本質，以及基督徒應如何在萬聖節分辨物質界和靈界。該系列報導將持續多日刊出。



問：萬聖節的起源是什麼，與今日的慶祝方式有何關聯？

李牧師：萬聖節的起源可追溯到古代異教的慶典。現今的「Halloween」（萬聖夜）也稱為「All Saints Day」（諸聖日），這是天主教會將所有聖徒紀念日合併的節日，因此其本質已與原始的異教慶祝有很大不同。然而，某些基督教會仍對萬聖節持反對態度，認為其來源不正當。



問：撞鬼究竟是什麼一回事？

李牧師：世界上其實並不存在所謂的「撞鬼」，因為神創造人類，並不會讓靈界輕易介入人的生命。我經手的案例中，很多人說自己「撞鬼」，但從未有人說「撞了神」。若有鬼附身情況，通常是當事人主動接觸靈界，或自願打開靈界的大門才導致這種情況。



問：那麼，慶祝萬聖節會不會撞鬼？

李牧師：萬聖節與靈界並無直接關係，我在書中《揭露靈界的存在的證據》中提到世界分為兩個層面：物質世界和幽暗的靈界。在溫哥華，許多家庭裝飾房屋、設置鬼屋，這些活動屬於物質界的文化習俗，並不會影響靈界。因此，基督徒可以藉此機會向他人說明物質界與靈界的區別，避免迷信。



問：既然萬聖節不屬於通靈，為何基督徒還是應該避免參與？

李牧師：雖然萬聖節本身不涉及通靈，但其文化氛圍已被世俗化，並混淆了神和鬼的界線。現今社會有許多人怕鬼，但我認為真正值得擔心的是人們將鬼的形象「可愛化」，這樣容易讓人放鬆戒備、對靈界毫無防備。因此，我並不建議基督徒參與萬聖節的慶祝。



問：基督徒面對群體壓力該如何應對萬聖節？

李牧師：每個人都有選擇的自由，不能僅僅因群體壓力而妥協。基督徒應分辨清楚事件的來源與意義，既不與社會脫節，也應向非信徒解釋萬聖節的真正內涵，並選擇適合自己的方式應對。



＊有關如何分辨聖靈醫治、鬼附、撞鬼與精神病的差別，有效驅鬼的方法，以及牧者驅鬼前的預備工作，將在後續文章中作更深入探討。

