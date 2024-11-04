基督教聯盟啟動「大使命計劃」：2030年福音遍全球

基督教聯盟（Christian Coalition）近日啟動「FINISH 2030」運動，旨在到2030年完成耶穌基督的大使命，向全球每一個人傳達福音信息。為實現此目標，聯盟計劃建立200多個培訓中心，並動員教會牧者積極參與。



該計劃的支持者之一、全球教會網絡（Global Church Network）創始人詹姆斯·戴維斯（James O. Davis）表示，未來幾年內，全球將有數十億人歸向基督。他強調，為實現這一目標，需要確保聖經以多種語言提供，並透過年輕領袖的「收穫」進行「協同」和「動員的教會」服務。



全球教會網絡近期在斐濟蘇瓦舉行的FINISH OCEANIA峰會上，接待了來自22個島國和10個領土的數千名教會領袖。戴維斯指出，大洋洲是宣教的挑戰地區之一，儘管其人口稀少，卻面臨廣大的島嶼分佈問題，這正是全球教會網絡希望重點關注的區域。



自2001年成立以來，全球教會網絡已與超過2,750個基督教事工和70萬間教會合作，致力於建立一個強大的教牧社區。該聯盟自2002年以來通過其全球教會神學院培訓了大量教會領袖，並計劃到2030年在全球建立800個領導力培訓中心，以應對全球牧師短缺的問題。



目前，該聯盟已在六大洲開設200個培訓中心，並在巴爾幹半島和南非新增中心。這些中心提供線上神學培訓，讓世界各地的教會能夠參與，包括難以接觸的地區如尼泊爾的喜馬拉雅山脈。



戴維斯強調「網絡」的重要性，指出建立有效的網絡關鍵在於連結不同持份者的關係。他表示：「我們必須打好足夠多的關係基礎，建立一個能夠完成大使命的網絡。」



「FINISH 2030」運動於2017年在德國維滕堡城堡教堂的馬丁·路德墓地啟動，目的是在2030年慶祝新約教會成立2000周年之際，讓全球每一個人都聽到福音。全球教會網絡計劃於2030年6月9日至11日在耶路撒冷舉辦教會二千週年慶祝活動，期待更廣泛地傳達福音信息。



該網絡由已故校園傳道會創始人比爾·布萊特（Bill Bright）和Cutting Edge International創始人詹姆斯·戴維斯（James O. Davis）於2002年創立，目前已發展至數千個組織，並與超過700,000間教會合作。



亞洲代表國家包括中國、日本、南韓、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞、印度、蒙古和不丹等共48個國家。2022年，亞洲峰會在菲律賓馬尼拉舉行，各國代表討論了在亞洲地區推動福音傳播的重要性。

