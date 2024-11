恩雨之聲音樂會：艾阮傳道重譯聖詩跨代傳承

10月17日晚,中國基督教播道會恩福堂舉行的「〈雨你相遇〉艾阮重譯聖詩音樂會」迎來了基督教音樂與文藝創作人艾阮傳道最新的重譯聖詩發佈會。這場音樂會將重譯的粵語歌詞與重新編曲的經典聖詩結合,旨在讓詩歌傳承至下一代。



聖詩的經典重譯:向下一代傳遞信仰



繼2018年專輯《當青年遇上聖詩》之後,艾阮傳道再次重譯十首經典聖詩,輯錄於新專輯《當青年再遇聖詩》。此次音樂會由著名音樂人曹永浩擔任音樂總監,並邀請龔柯允、謝文熙、李寶雯、李卓森、Dorothy Leung及沙田循道衛理中學合唱團等人詮釋多首聖詩。表演曲目包括《為何頌讚我的耶穌》(原曲:Why do I sing about Jesus)、《祢愛無限》(The Love of God)、《多謝主》(Thanks to God)、《世界天父所有》(This is My Father's World)、《歡欣主來》(Joy to the World)等。



分享生命旅程:見證神的旨意



在音樂會中,艾阮傳道以自身經歷分享其信仰之路。她提到自己在14歲時因心臟病休學,病痛讓她思索人生的苦難,並引導她早早尋求信仰的力量。「病痛讓我體驗到心靈的自由與平安,」她說道,「我完全交給神改變我的生命。」艾阮在大學畢業後決心以音樂和文學來傳達神的愛與美善,成為一名傳道者。



今年1月,她完成了重譯聖詩的工作,計劃藉音樂會來發佈。她還創作了一本小書,探討聖經中的人際關係,並期待在年內出版。然而,3月時母親被診斷患癌,她與丈夫成為母親的主要照顧者。在陪伴母親的過程中,她見證了母親信主的神奇改變,深深感受到信仰的力量。同時,家翁因跌倒住院,接受福音並洗禮,安詳歸主。



學習順服:在等待中感悟神的時間



艾阮表示,原定於2020年舉辦的音樂會因疫情與母親的病情而延期。她學習在困境中耐心等待:「這段過程讓我明白神的時間與我們不同,我不清楚祂的心意,但我會盡力配合。」艾阮祈求神的旨意成就,希望透過重譯聖詩傳承信仰至下一代。



她最後分享了創作的一本舊約人物故事小書,深入探討摩西與以色列百姓間的互動與信任,並回顧照顧者與被照顧者的深層關係。她透露,有些內容竟在母親病發前已完成,這讓她感受到神在她生命中的帶領。