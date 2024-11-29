將臨期：定睛耶穌 默想救主

在這個充滿分心與喧囂的時代，我們的注意力經常被手機、社交媒體、影音內容和即時資訊奪去。對基督徒而言，這樣的生活模式帶來了一個重要的問題：我們該如何在這樣一個科技緊密相連的世界中，重新聚焦於基督？將臨期正是幫助我們重新定睛救主的完美時機。以下是六個原因，告訴我們為什麼將臨期能幫助我們在生活中找到靈性的平衡與重心。



1. 將臨期以耶穌為核心



將臨期是聖誕節前的四週（今年的降臨期是12月1日-24日），這段時間教會會默想耶穌第一次降臨所帶來的喜樂與奇蹟。正如《約翰福音》1章14節所說：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典，有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」



將臨期提醒我們，耶穌這位世上的光，戰勝了黑暗（約翰福音 1:4-5）。同時，我們也在期待祂第二次的降臨。祂已經應驗了許多預言，但還有更多的應許等待實現。我們在將臨期的祈禱和呼求是：「主啊，願祢來！」（啟示錄 22:20）



透過將臨期，我們被邀請重新思想聖經中的應許，回轉向我們的救主，祂是我們的盼望與拯救。



2. 象徵與傳統指向救主



將臨期的象徵與傳統為我們提供了以基督為中心的靈感。例如，將臨花環不僅增添了節慶的氣氛，也帶來了深刻的靈性意義。花環的圓形象徵上帝永恆的愛，蠟燭則代表將臨期每週的主題，中央的基督蠟燭提醒我們耶穌是光明，祂來到世上打敗黑暗。







此外，教會中使用的禮儀顏色如藍色，象徵盼望，而紫色代表悔改與祈禱。這些象徵和傳統使我們得以專注於基督，幫助我們在日常生活中藉著視覺與儀式默想救主。



3. 聖經經文聚焦於基督的第一次與第二次降臨



將臨期是一段讀經的特別時期。許多信徒會在這段期間閱讀《馬太福音》和《路加福音》中耶穌降生的故事，也會默想相關的舊約預言，如《以賽亞書》和《彌迦書》中的經文。同時，我們也能讀到啟示錄等描述基督再來的經文，增添對未來盼望的喜樂。



將臨期的讀經引導我們思想耶穌作為「以馬內利」（神與我們同在）的奧秘，並提醒我們：在這兩次降臨之間的時間裡，我們要活出忠心，榮耀主的生命（參《馬太福音》24:45-47）。



4. 將臨期靈修：一種深入默想的方式



閱讀將臨期靈修材料是許多基督徒的重要傳統。這些靈修書籍幫助我們在忙碌的聖誕節期間將注意力放回耶穌身上。我們可以選擇探討聖誕詩歌、手工創作或聖經深度研究的靈修書，也可以選擇能夠帶來安慰或挑戰的主題。



透過靈修，我們在這個喧囂的世界中得以享受將臨期的奇蹟與盼望，更深體會救主的恩典與愛。







（有有華人牧者早早推薦了將臨期靈修材料，點這裡可以查看。）



5. 將臨期教導我們學習等待



自耶穌升天以來，信徒一直在等待祂的再來、神國的降臨以及萬物的更新。而將臨期提醒我們：等待是一種屬靈的操練。在點燃蠟燭、唱詩和敬拜中，我們的心靈被指向那位應許要回來的救主。



這段時間，我們在等待中學會敬拜，在盼望中學會歌頌。我們的生命見證告訴世人，我們期待的是超越假日喧囂與繁華裝飾的永恆救恩。



6. 將臨期幫助我們養成基督為中心的習慣



將臨期是一段讓我們專注於基督的特別時期，但我們不應在節期結束後就停止這種屬靈的操練。將臨期可以幫助我們養成全年以基督為中心的習慣，例如定期讀經、參加教會聚會、在家中擺放屬靈象徵物，或是持續參與聖禮與團契生活。



今年，讓我們從將臨期開始，將這些屬靈操練融入日常生活，活出真正以基督為中心的生命，並在盼望中迎接救主的再來。



讓我們關閉那些讓我們分心的設備，靜心迎接這段充滿等待、盼望與喜樂的時期。將臨期邀請我們仰望並記住：我們的救主即將來臨。

