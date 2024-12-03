巴西最高法院允許在公共建築物內展示十字架和宗教符號





巴西聯邦最高法院近日一致裁定，允許在公共建築物內展示宗教符號，指出這些符號的展示與該國的世俗原則並不衝突。



據法律倡導團體國際盟衛（ADF International）報導，11位法官認為，十字架等符號作為巴西歷史和文化傳統的反映是可以接受的。該團體在法庭裁決中參考了他們提交的法律意見書。



法官克里斯蒂亞諾·扎寧（Cristiano Zanin）在裁決中寫道：「在聯邦、州、區或市級的公共建築物內，展示宗教符號以反映巴西社會的文化傳統，並不違反非歧視、國家世俗主義或公正性的原則。」



法官亞歷山德雷·德·莫拉埃斯（Alexandre de Moraes）表示，只要符號的展示旨在反映巴西社會的歷史、文化和傳統層面，並且巴西主要是天主教國家，那麼這些符號在公共空間內是可以接受的。



該案件可以追溯到2009年，源於一名巴西公民的投訴，該公民聲稱公共空間內的宗教符號讓他情感上受到困擾。



巴西聯邦公共部門（Federal Public Ministry）和巴西總檢察長辦公室支持原告要求，主張應該移除聯邦和州級建築物內的所有宗教符號，理由是這些符號的存在違反了非歧視原則，並損害了所有巴西公民的宗教自由。



然而，該訴訟在初審和上訴法院均被駁回，隨後的上訴也被拒絕。最終，案件上訴至最高法院，導致上週的決定，駁回了公共檢察官辦公室的論點。



根據國際盟衛的說法，該裁決對巴西所有聯邦和州級公共機構具有約束力。



國際盟衛拉丁美洲和加勒比地區倡導總監托馬斯·亨里克斯（Tomas Henriquez）形容這一裁決是「巴西宗教自由的一個巨大勝利」。亨里克斯辯稱，「受傷情感」論點不足以成為禁止宗教符號的理由。



國際盟衛報告強調，國家中立原則不應被解釋為對基督教的敵視，並指出承認基督教在巴西的歷史、文化和社會意義的重要性。



該案件與一個著名的歐洲案件有相似之處。



2011年，歐洲人權法院大法庭在勞齊訴意大利案（Lautsi v. Italy）中作出類似判決，支持意大利在教室內展示十字架的權利，並認定這些符號並不違反《歐洲人權公約》的原則。



國際盟衛還參與了這個歐洲案件，代表歐洲議會成員提供法律專業知識。（来源：Christian Daily International)

