基督教學校偉仁大學宣布以「宗教豁免」資格繼續在加州運營

位於加州的基督教聖經學校偉仁大學(Olivet University)於12月11日正式宣布，學校成為宗教豁免大學（Religious Exempt School），以繼續留在加州運營並計劃將校區擴展至紐約。這一決定在校內引發積極影響。



「在最近的一次聽證會後，偉仁大學收到了一項決定，導致其在加州的執照被撤銷。目前，學校正在通過適當的法律途徑准備上訴，以全面解決此事。」偉仁大學在其官方聲明中說，「除了提起上訴外，偉仁大學已於12月11日決定在加州以宗教豁免身份運營，並於當天提交了申請。」



宗教豁免大學：宗教教育機構的運營優勢



宗教豁免大學（宗教特例大學）是指具有宗教性質的高校，免除了一般私立大學需遵守的部分法律要求。根據加州法律，此類學校可頒發從副學士到博士學位的證書，但無需滿足傳統高校的所有條件，而是依據宗教特性自主運營。美南浸信會旗下的代表性神學院 Gateway Seminary（前身為GGBTS, Golden Gate Baptist Theological Seminary）便是宗教特例大學的成功案例之一。



宗教豁免大學的申請條件較為簡便。只要申請機構隸屬於宗教組織，如教會、教派、宣教機構或基督教研究中心，即可提出申請，並可免於接受加州私人高等教育局的復審。此外，申請費用較低，使得這一資格受到許多宗教教育機構的青睞。



偉仁大學的決策背景



偉仁大學的一名發言人表示，選擇轉型為宗教豁免大學，不僅因為這一身份所帶來的優勢，還與加州私立高等教育局(Bureau for Private Postsecondary Education, BPPE)的不合理行為有關。他指出：「自2022年以來，《新聞周刊》因所有權爭議，針對偉仁大學發表了超過20篇帶有惡意的負面報道，甚至與BPPE通過電子郵件合作，對學校進行攻擊和操控。」



這名發言人進一步表示，學校的這一舉措將為其未來發展提供更大的自由度，同時維護學校作為基督教教育機構的宗教使命。



偉仁大學批評加州監管機構受《新聞周刊》影響，取消學校執照的行為



加州私立高等教育局（BPPE）在這一事件中遭受外界批評。作為負責監管並保護高校的政府機構，BPPE卻因受《新聞周刊》的影響，導致偉仁大學執照被撤銷。外界指責，BPPE未履行其保護高校的職責，反而成為攻擊學校的工具。



12月11日，BPPE正式通知偉仁大學決定撤銷該校的執照，並列出14項缺失。對此，偉仁大學一名代表回應：「我們已於12月11日完成了宗教特例大學的申請，從而結束了圍繞執照的長期爭議。《新聞周刊》此前一直對學校惡意抹黑，得知這一決定後，恐怕他們會感到非常失望。」



監管機構的審查引發爭議



偉仁大學批評BPPE的行為不公，並透露出其在審查程序中的差異。據學校介紹，聯邦認證機構ABHE（聖經高等教育協會）於2023年4月對偉仁大學進行了為期三天的全方位評估，並由八名評審組成，最終該機構被授予良好狀態。與此形成鮮明對比的是，BPPE的四名檢查員於2022年11月只在偉仁大學主校區進行了一天的檢查，隨後就撤銷了學校的執照。BPPE的評估結果與ABHE的決定截然相反。



近日，有證據顯示，BPPE的行政人員與《新聞周刊》的記者曾通過電子郵件協作抹黑偉仁大學，這一內幕被曝光後，可能引發更大的輿論風波。



偉仁大學的下一步計劃



偉仁大學表示，雖然學校已轉型為宗教特例大學，但針對《新聞周刊》的行為，學校仍在推進一項價值千萬美元的名譽損害賠償訴訟。同時，學校將繼續履行其基督教教育使命，致力於宗教教育事業。



此外，總部位於紐約的媒體Headlines&Global News發文批評《新聞周刊》的相關報道，直指其為「假新聞」，並呼籲公眾關注該媒體的誠信度。

