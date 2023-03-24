亞洲基督教議會探討南亞生態 全球氣候風險亞洲佔6國

亞洲基督教議會3月6日舉行研討會，探討南亞生態和可持續發展問題，據全球氣候指數，全世界10個受氣候風險影響的國家有6個在亞洲，醫學專家稱隨著熱浪頻率增加，風暴強度預計增加10-20%。



該次研討會由孟加拉國基督教發展委員會氣候中心主辦，亞洲基督教議會執行委員會參與，為期一天的研討會分析持續影響南亞國家的生態和環境危機，如颶風、乾旱、閃電、山體滑坡、冰川融化、海平面上升、鹽度入侵、土地退化、嚴重缺水、生物多樣性喪失和森林砍伐、荒漠化、土地退化河流和海洋資源。



根據全球氣候指數，世界上10個受氣候風險影響的國家有6個在亞洲：孟加拉國、巴基斯坦、緬甸、泰國、尼泊爾、菲律賓。



醫學博士、孟加拉國基督教發展委員會氣候中心氣候變化項目主任福祖拉·塔魯克德（Md. Foezullah Talukder） 舉例說明，南亞國家在極端洪水影響：「2022年一場洪水淹沒了巴基斯坦全國三分一國土，造成1.5萬人死亡或受傷，800萬人被迫流離失所。2022年孟加拉國的錫爾赫特地區也被一場洪水徹底摧毀。」



塔魯克德續指出，隨著海面溫度升高，變暖將顯著加速、熱浪頻率增加、強降水以及風暴強度增加，風暴強度預計增加10-20%、海面溫度增加2-4%，平均河流徑流和可用水量減少10-30%。



氣候變化還導致南亞國家年度GDP損失，根據亞洲開發銀行最近的一項研究估計，2050年孟加拉國的GDP每年將損失2%。政府間氣候變化專門委員會預計，由於氣候變化，2030年孟加拉國的貧困人口將淨增加15%。



與會者皆表示，舉辦該次特別會議旨在解決南亞氣候變化問題，提高亞洲教會的意識並發展應對能力，建設具有氣候適應能力的社區和低碳發展形式，以及在各自當地環境中適應和減緩氣候變化。



南亞生態和可持續發展研討會為即將舉行的第15屆亞洲基督教議會前奏，是次大會主題為「上帝，以祢的精神更新世人及恢復創造」。

