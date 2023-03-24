韓國現100位復活耶穌？大學教授呼籲建全球反邪教網絡

韓國邪教問題持續受到關注，延世大學神學系客座教授李惠源撰文分析韓國邪教現象；參與製作紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露攝理教真相的釜山長神大學教授卓志一，呼籲建立全球反邪教網絡。



Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭示南韓四大邪教領袖的事蹟，其中「攝理教」教主鄭明析長期性侵女信徒引起轟動，多名受害人挺身而出揭露真相及其犯罪活動。



近日，韓國基督教社區圍繞這部紀錄片的討論達到高峰，不同的反應和意見不一，有譴責其是邪教，有批判其中涉及某些教條內容。



延世大學神學系客座教授李惠源（Hyewon Lee）在日本基督教媒體Christian Press博客撰文分析韓國邪教現象；參與《以神之名：信仰的背叛》製作的釜山長神大學教授卓志一呼籲建立全球反邪教網絡。



究竟，邪教組織信仰的核心是甚麼？回答這個問題之前，首先需要進行深入的探討和研究。



李惠源引述《以神之名：信仰的背叛》，該紀錄片講述起源於韓國的四個邪教的犯罪活動：基督教福音宣教會（攝理教會）、五大洋、嬰兒花園、萬民中央教會，四個韓國新興宗教組織隱藏在宗教背後的黑暗面，教主自稱人間彌賽亞操縱人心、向教徒洗腦。



她指，從20世紀80年代、90年代或2000年代開始，這類邪教造成教徒集體自殺、剝削勞工、遺棄屍體、性侵、挪用公款等而受到社會批評，經常出現在新聞報導和時事節目中，對我們來說生活在同一個時代並不是特別新鮮的事。



甚至有人開玩笑說，今天在韓國至少有100位復活的耶穌，或活著的彌賽亞，韓國邪教正在海外傳播，延伸至中國大陸、台灣、香港、新加坡等地。



另外，韓國基督教也備受關注，教會衍生有關問題屢屢受到輿論鞭撻，例如首爾的幾座大型教會向牧師提供約1,500萬美金的退休金，這些問題引起了人們對基督教在社會中的角色和責任的思考。



研究韓國邪教的專家、釜山長神大學教授卓志一有份參與《以神之名：信仰的背叛》紀錄片製作，他在接受韓國基督教公報採訪時指出，建立全球反邪教網絡，加強反邪教措施成了極待解決的問題，希望該部紀錄片能激發亞洲國家對反邪教措施更積極的討論。

