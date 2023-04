國際OM創辦人喬治·福爾逝世享年84歲

世界福音動員會(國際)創辦人、福音傳教士喬治·福爾(George Verwer)4月14日安息主懷,享年84歲。



世界福音動員會(國際)[OM International]周六在臉書宣布喬治·福爾的死訊,指其創始人於4月14日在家中安祥離世,並請大家為家人祈禱。



悼文指以眼淚表達對喬治的謝意:「感謝喬治對我們付出的一切,並為他與所愛和忠實服務的耶穌在一起而感到安慰。」



文中續稱:「喬治從早年帶領大學前往墨西哥宣教,到夢想有一艘船在世界各地傳播福音;通過他對書籍的熱情、真正的關係和對最弱勢群體的整體關懷,喬治挑戰和激勵他遇到的人分享上帝的愛;用自己激的情生活真正實踐他所宣揚的東西。」



據世界福音動員會(國際)官網傳記,喬治·福爾生於1938年7月3日新澤西州,十多歲時參加著名佈道家葛培理牧師(Rev. Billy Graham)佈道會後決志信主,成為重生的基督徒。



1957年在大學期間開始專注國際傳福音,同年前往墨西哥分發20,000份西班牙語基督教小冊子、10,000份福音小冊子。



1960 年與克內希特( Drena Knecht)結婚,兩人在伊利諾伊州芝加哥穆迪聖經學院就讀時認識,育有3名孩子。



在歐洲生活期間,喬治創立了Operation Mobilisation,後來成為世界福音動員會(國際)[OM International],一直領導該機構至2003年,其後辭職專注於其他項目。



傳記指出:「喬治充滿活力的領導下,並受到來自許多國家的信徒向從未聽過好消息的人傳福音的熱情的推動,世界福音動員會(國際)在60、70、80年代擴大了規模,他真實的生活方式和傳播福音的熱情激勵了無數人和教會,更加有意識地參與宣教。」



喬治·福爾撰寫多本書,包括《Confessions of a Toxic Perfectionist》、《Messiology》、《Out of the Comfort Zone》、《Revolution of Love》。