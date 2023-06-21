烏干達法案嚴懲同性戀 大主教籲保護兒童反誘騙

烏干達通過反同性戀法案，根據法案承認是同性戀者不會被定罪，但從事同性戀行為、宣傳、傳播愛滋病均屬有罪，可被判20年徒刑，嚴重者判處死刑。法案引起西方國家強烈反對指侵犯人權。教會界也引起爭議，英國獨立福音派教會聯盟認為不公允，但烏干達大主教反指，法案保護兒童及國家一直支持的異性戀婚姻。



英政府憂爆歧視 教會聯盟：不支持同性戀是犯罪



烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）5月29日簽署《反同性戀法案2023》（Anti-Homosexuality Act 2023），法案包括：



1.禁止同性關係；



2.加強措施應對傳統異性戀家庭受到的威脅；



3.保護兒童及青少年因同性戀相關行為遭受性虐待；



4.禁止因同性戀行為散播愛滋病毒；



5.禁止以同性戀目的開辦妓院；



6.禁止同性戀婚姻；



7.禁止舉行同性戀的儀式；



8.禁止宣傳同性戀，包括出版、資助或提供場地等。



該法案引來美國、歐洲聯盟和國際人權組織的譴責。英國政府表示震驚，英國發展與非洲國務大臣麥俊高（Andrew Mitchell）表示，這項立法破壞了烏干達憲法規定，所有烏干達人得保護享自由，將增加暴力、歧視和迫害的風險。



英國獨立福音派教會聯盟（Fellowship of Independent Evangelical Churches）主任史蒂文斯（John Stevens）在Witter自稱是基督徒，但不支持將同性戀定為犯罪，並指英國的刑事定罪沒有減少同性戀，大多數人認為這是一個不公平、不必要、無效的錯誤。



烏干達大主教：措施保護兒童 斥外國偽裝人權



然而，烏干達大主教塞繆爾·穆加盧（Samuel Kaziimba Mugalu）歡迎新法案，認為是「強而有力的反誘騙措施，嚴格限制及不允許被定罪的人與兒童一起工作，為兒童提供更大的保護」。



穆加盧譴責同性戀是外國強加給烏干達，聲稱異性戀關係是「非洲方式」和「聖經方式」。



他說：「同性戀目前在烏干達是一個挑戰，因為它是被外部強加給我們的，外國行為者違背我們的意願，違背我們的文化，違背我們的宗教信仰。他們把自己偽裝成『人權活動家』，通過LGBTQ的議程才是腐蝕真正的人權。」這些國家將同性戀合法化，致使人口增長率長期下降；事實上，其中許多國家現在都面臨著人口負增長的問題，人口負增長導致國家崩潰，文化、文明和經濟。



穆加盧續指，將同性戀合法化的國家令人口增長率長期下降，導致國家文化、文明和經濟崩潰，「支持LGBTQ的國家展示了負面後果，我們感謝總統沒有屈服於這些人的威脅，保護烏干達免於走上自我毀滅的道路。」



據2021年統計，烏干達人口4,585萬，羅馬天主教佔41.9%、基督徒35.9%，伊斯蘭教13.7%，其餘是東正教、本土宗教等。

