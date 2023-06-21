以色列歷史學家預言：人工智能創作全新聖經

以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）發表驚人預測，人工智能很快寫出一本全新的聖經，而且成為「正確」版本；「數位神靈」疑出現。



人工智能創造「新興宗教」聖書



哈拉瑞5月19日在葡萄牙里斯本舉行的公開研討會「人性並不那麼簡單」發表其預測，人工智能的崛起超越古騰堡印刷機的發明。《古騰堡聖經》於1454年到1455年在神聖羅馬帝國美茵茨出產的一批印刷版聖經，是西方第一次以活字印刷術出產重要經典的印刷品，



人工智能與印刷機或古騰堡聖經不同，它有可能提出不同於以往人類發展的全新想法。哈拉瑞解釋：「印刷機按照古騰堡的指示印刷大量的聖經副本，但沒有創造一個新的版本，對聖經沒有自己的想法，不會判斷是好是壞，這段那段經文怎麼解釋；人工智能卻可以創造新的想法，甚至可以寫一本新的聖經。」



人工智能可以實現由「超級智慧」寫出一本「宗教夢想」的書，縱觀歷史，宗教一直夢想著擁有一本書，是由超級智慧、非人類實體所寫。每一種宗教都聲稱其宗教書都是聖人寫的。



對於基督教信仰，哈拉瑞卻稱基督教來自神話故事，揚言未來可能會透過人工智能創造出一種「正確」的宗教，取代現今世界三大宗教，即猶猶太教、基督教、伊斯蘭教，同源於亞伯拉罕信仰，全球擁有超過38億信徒。



哈拉瑞指出，未來人工智能可以編寫一本聖書，並成為一種新興宗教。他認為聖經只是一個神話和故事，因此建立新宗教是完全可能的。



雖然哈拉瑞對聖經持批評態度，但這並不是他第一次表達對於宗教的疑惑。他曾在撰文中指出，孩童在學習史前文化之前，已先接觸世界三大宗教的聖經故事。此外，哈拉瑞也不忘批評基督徒「將自己鎖在一個自我強化的神話泡沫中，從不敢質疑聖經的真實性」。



人工智能創造「數位神靈」



哈拉瑞的言論引發全球各方討論，不過他並不是唯一提出類似見解的人。SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）今年4月透露，他曾和Google聯合創始人拉利·比治（Larry Page）討論未來可能開創一個數字超級智能：一種類似「數位神靈」的存在，不過他更關注人工智能的安全性。



從以色列歷史學家哈拉瑞、SpaceX創始人馬斯克、Google聯合創始人拉利·比治的聲明，相信人工智能在宗教領域的討論仍將持續增加。

