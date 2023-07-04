信義會疫後調查：8成學生仍戴口罩 4成社交焦慮

基督教香港信義會社會服務部發佈研究調查，了解「配戴口罩與精神健康，青少年疫後復常之社交適應」，調查發現近4成出現社交焦慮、3成對外貌沒有自信；團體推出「健康拆焦」支援計劃，透過藝術、運動、靜觀等方式舒緩學生情緒壓力。



基督教香港信義會社會服務部於5月24日至6月9日，隨機抽樣問卷形式向10間中學、2間小學小三至中五學生進行調查，以便了解青少年在疫情前後佩戴口罩模式與習慣、佩戴口罩與社交焦慮的關係。



結果發現，從2,564份問卷之中83%受訪者仍會戴口罩上學，原因包括：擔心感染新冠肺炎（73.7%）、其他衛生及健康理由（46.4%）；對外貌沒有自信（29.3%）以及不習慣面對面社交場合，這兩項比疫情前增加。



青少年社交焦慮程度評估，滿分15分平均分為8.53分，9分屬於出現社交焦慮，12分達到嚴重程度。調查顯示近4成超過9分（40.9%）出現社交焦慮問題，近1成更超過12分，社交焦慮問題情況嚴重。



基督教香港信義會元朗信義中學中五學生姜同學分享，返學帶口罩為免其他同學帶口罩自己不帶，好像突出了自己，放假外出就不戴口罩，也沒有因為戴口罩令大家產生誤解，只是較難認識到新朋友，戴了口罩看不到對方表情。



初期戴了口罩也感到侷促不習慣，社交緊張常會做出小動作，例如咬唇皮，擔心徹消口罩令後給人看到自己的小動作，她也留意到有一些同學沒戴口罩，以真面目見人時迴避對方的眼神避免接觸，見面只是大家問一句答一句，學校活動可能幫助他們減少焦慮。



該校校長尹浩然表示，學校有推出「HappyDemic 樂學並重」活動減低學生社交焦慮程度，認為學生戴口罩不等於有社交焦慮，可能關注意衛生健康而已，重點是留意學生的行為有沒有出現異常。



基督教香港信義會社會服務部則推出「健康拆焦」支援計劃，透過藝術、運動、靜觀等方式舒緩學生情緒壓力，建議學校與社區共同建立安全和包容的環境，為青少年以身作則看待自己的價值，並非單憑外貌減低青少年的焦慮。

