洛桑全球分析：基督教南移亞洲強化教會領導

《洛桑全球分析》（Lausanne Global Analysis)）發表報告，基督教人口從北半球轉移南半球，然而亞洲地區福音傳播受阻，無神論者快速增長；非洲則多元佈道基督徒人數增長，建議南北半球教會共享專業知識、人文關懷、領導發展等。



亞洲宣教危與機：無神論者增／強化教會領導



《洛桑全球分析》（Lausanne Global Analysis, 2023年1月號）分析，基督教人口繼續從北半球（歐洲、北美）轉移到南半球（亞洲、非洲、拉丁美洲），亞洲基督徒人數在20世紀以來迅速增長，超越了其他宗教群體。儘管如此，亞洲地區仍然是福音傳播程度最低的地區之一，2020年僅佔該地區總人口的8.2％，6.4億人沒有宗教信仰，佔亞洲人口14%；不可知論者和無神論者增長最快。



對於亞洲基督教的宣教士來說，宣教工作面臨著一些挑戰。財政支持不穩定是其中之一，很少有機構或部門能提供長期的經濟支持。此外，一些宣教士在聖經翻譯和文化解釋方面未能取得成功。



在個人層面上，宣教士也面臨領導力發展和培訓的挑戰。雖然有一些宣教團體致力於提供培訓和領導力發展，但整體來說，這方面的資源仍然不足。



同時，對於基督徒的關懷和個人發展也存在一定的不足。一些教會未能提供足夠的關懷和指導，這使得基督徒在個人信仰生活和宣教工作中遇到了一定的困難。



然而，亞洲本土宣教團體努力解決這些問題，改善宣教工作的質量。亞洲曾經是宣教士主要福音禾場，韓國宣教運動始於1907年。1988年至2013年間，韓國教會成為派遣宣教士的主要力量，其他亞洲國家的教會也迎難而上。



例如，在柬埔寨，柬埔寨沙洛姆宣教會（Shalom Mission Cambodia）舉辦宣教領導力培訓，旨在培養更多的教會領袖和牧師，並在該地區建立更多的教堂，期望這些努力能夠全面改變社區，使更多人接受福音。



非洲：多元佈道 基督徒人數增長



報告續指，非洲加納基督徒人數增長快速，主要來自五方面：



1. 非洲福音派、靈恩教會以振奮讚美和情感崇拜聞名，敬拜內容以感謝神對靈魂體的拯救；



2. 屬靈爭戰的禁食禱告，非洲傳統世界觀將撒旦的惡勢力視為生活困苦的根源，禁食禱告釋放個人的靈性；



3. 聖經母語翻譯的幫助，當地信徒相信聖經按字面解釋，母語聖經突出了對聖經新的認知；



4. 社區關懷，教會成為信徒在每個處境的同行者，從出生、結婚、考試、就業、生老病死，教會都與信徒一起度過；



5. 教會佈道多元化，包括個人見證、逐家逐戶佈道、十字軍佈道、音樂佈道會、戲劇佈道會、電影佈道會、福音廣播、電視廣播佈道等。



報告結論部分提出跨文化合作，南北半球教會在資源、專業、知識、人文關懷、領導發展共享，並且呼籲北半球教會和機構，接納南半球的領袖和宣教工作者。

