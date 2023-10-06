全球教會網絡發起：2030年世界85億人得聽福音

聯合國預計2030年世界人口達85億，全球教會網絡（Global Church Network）發起「FINISH 2030」宣佈2030年向世界每一個人傳達福音信息，為3000個未聞福音的群體提供所屬語言的《聖經》和差派宣教士往當地；亞洲48個國家教會去年在菲律賓舉行峰會迎接這使命。



全球教會網絡由由已故校園傳道會創始人兼主席比爾·布萊特（Bill Bright）和Cutting Edge International創始人詹姆斯·戴維斯（James O. Davis）於2002年創立。現時在世界各地發展至數千個組織、超過700,000間教會支持與合作，幾乎涵蓋各個教派和流派。



亞洲代表國家包括中國、日本、南韓、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞、印度、蒙古和不丹等共48個國家。去年，亞洲峰會在菲律賓馬尼拉舉行，各國代表討論了在亞洲地區推動福音傳播的重要性。



全球教會網絡推動的「FINISH 2030」旨在2030年慶祝新約教會成立二千年之際，讓全球每一個人都聽到福音。該會在網頁發佈宣言指出，作為基督身體的一部分，來自世界各地不同教會的信徒團體聚集在一起，共同承諾完成使命。



成員教會並致力於尋找世界上未參與、未接觸的人群，並通過宗派和組織的平台，促進文化理解、宣教策略、聖經翻譯、傳福音、建立教會和門徒訓練；目標是在2030年之前，讓3000個未聞福音的群體提供所屬語言的《聖經》和宣教士服務。



宣言亦指出，該網絡還致力於在整個基督身體中代禱，以實現教會的和諧、謙卑的基督徒態度，醫治病人並帶領失喪的人歸向基督，讓他們學習聖經、祈求自己重獲新生、了解自己在神心中的角色、明白在神的計劃中扮演的角色，呼籲大家祈求主帶來一場席捲全球的復興，讓這個世界見證前所未有的奇蹟。



此外，成員教會致力於通過網絡和協同合作，動員整個基督身體實現大使命。儘管來自不同的基督教流派，但他們意識到在救恩的浩瀚河流中無分彼此。他們承諾不讓自我和標誌阻擋個人與全球教會和世界各地產生聯繫，共同發揮全球影響力。



最後，承諾一起派遣宣教士已有福音的地區，也派遣他們到沒有福音的地區，始終如一地向終點前進。

