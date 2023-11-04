同性戀浪潮襲港：議員反同運、學會籲區分關係、明光社憂家庭混亂

同性戀衝擊香港一浪接一浪，即將舉行的同運會有立法會議員斥糖衣毒藥；而早前《岑子杰訴律政司司長》終極裁決案，香港性文化學會發聲明呼籲社會應區分「緊密」和「婚姻」關係；另兩同志家庭被拒申請公屋房委會被判決敗訴，明光社總幹事蔡志森質疑法庭裁判將婚姻和家庭關係變得更加複雜混亂。



議員批評同樂運動會「糖衣毒藥」



同樂運動會本周五（3日）在香港舉行為首次落戶於亞洲的同志活動，以音樂會、晚間派對、虛擬彩虹跑等宣稱促進社會對同性戀者或跨性別者的尊重和理解，引發團體抗議。



前浸大講師、文化更新研究中心院長梁燕城昨（1日）聯同20多人以「一群香港普通市民」名義在立法會舉行記者會，稱同樂會是「軟勢力」暗中改變非西方國家的價值觀，潛移默化影響下一代年青人，何君堯、梁美芬、狄志遠等議員亦出席記者會。何君堯批評同運會藉著多元包容平等作「糖衣毒藥」，實際是推動同性婚姻合法化，另有議員認為包容性小眾也不等於鼓吹宣揚同性戀，促使社會應堅守一夫一妻傳婚姻制度。



香港性文化學會：社會應區分「緊密」和「婚姻」關係



香港終審法院最近裁定岑子杰司法覆核同性婚姻案，確定香港仍然維持一男一女的婚姻制度，不承認外地同性婚姻。然而，法院要求政府提供替代途徑，以符合憲制文件對私生活權利和平等權的要求。



香港性文化學會發聲明對這一裁決表示歡迎，肯定一男一女婚姻的合憲性和合法性，認為這並未侵犯同性戀伴侶的人權。學會指出，這一裁決與歐洲人權法庭和國際人權法庭多次對同性婚姻的判決相符合。



在處理財產分配等問題時，社會應該區分「緊密關係」和「婚姻關係」，不應混為一談。一些同性伴侶所面臨的生活問題，如遺產繼承、探視權、臨終決定等，實際上也存在於社會各階層和不同的緊密關係中。學會舉例指出露宿者和老年妓女也面臨類似的問題。



學會建議政府全面審視這些問題，並提出現行的持久授權書條例作為基本框架，結合預設醫療指示等工具，以解決上述提及的生活問題。這種「多元授權書」的範疇包括醫院探視、醫療指示、生活及財務授權、領取遺體及辦理死亡證等，旨在確保婚姻的獨特性以及保障兒童權益。學會強調，多元授權書並不等同於事實婚姻或民事結合。



明光社：法庭暗地改變夫婦和家庭定義



另外，兩個同性伴侶家庭申請公屋被拒，並經過司法覆核後認定屬於歧視行為，判決房委會敗訴。



其中一宗案件涉及Nick Infinger，他在加拿大與丈夫結婚後回港申請公屋，但被房屋委員會以不符合「夫婦」定義為由拒絕。另一個案件涉及已故的吳翰林，他與李亦豪在英國結婚後以綠表資格購入一居屋單位，但房委會表示只有異性配偶才能成為住客。上訴庭裁定房委會的上訴理據不成立，判決房委會敗訴。



明光社總幹事蔡志森透過視頻回應，對這個判決表示質疑，認為法庭的裁決未經市民大眾討論暗地改變了夫婦和家庭的定義，並質疑這是否符合公眾及兒童福祉利益，認為這樣做只是為了私心將婚姻和家庭的關係變得更加複雜混亂。

