上環中華基督教青年會列為法定古蹟：基督精神長存社區





政府10月20日公布古物事務監督將上環的香港中華基督教青年會列為法定古蹟，大樓建於1918年採用芝加哥風格，融入中國文化，首個為華人而設的社區會堂及室內體育場館，對本港社會、宗教、教育及復康服務發展有貢獻。



香港中華基督教青年會（現稱必列者士街會所）位於上環必列者士街51號，建於1918年是該會首幢總部大樓屬於一級歷史建築。1966年該會總部遷至九龍窩打老道，並持續推廣青年會運動，秉承基督精神。



文物價值評估報告指出，大樓仍保留1918年落成時的面貌，雖然建築物的部分地方在過去100年曾為了配合不同用途而進行一些改動引致內部的布局及飾面有所改變，但其大部分的建築特色及歷史文物，包括刻有基督教青年會會徽的奠基石、禮堂，還有本港首個可在冬天提供暖水的室內泳池，一直維持原有用途和面貌。



報告又指，建築物具有社會價值，在過去一個多世紀對本港社會、宗教、教育、體育及復康服務發展作出貢獻。



該會曾於120周年（2021年）拍攝短片介紹其歷史，前身稱中央會所，當時只招待外籍人士，大樓落成後擁有首個為華人而設的社區會堂及室內體育場館。建築設計屬芝加哥風格，以中國文化為主調注入西方建築特色，門外奠基石刻有基督教青年會會徽，以及寫上「甘為眾役‧致眾獲救」的服務宗旨。



總幹事劉俊泉在短片分享，必列者士街的會所是香港中華基督教會第一所自資興建的會所，在1910年代屬於劃時代的建築物。當時是外國人專用的會所，一群青年會的先賢透過興建這會所和設施，為市民提供多元化活動，陪伴香港人成長。



1966年該會總部由港島上環遷移至九龍窩打老道，仍秉承基督大愛的精神，加入創新科技，將青年會運動推廣至社會每個角落，發揮非以役人乃役於人的基督精神。

