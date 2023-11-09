20萬香港人定居英國 華人堂會人數增29%

根據最新研究報告，華人基督教團體在英國教會成長迅速。過去兩年共有27間新教會成立以滿足香港移民的需求，然而教會領袖感到疲憊不堪，曼徹斯特宣道會主任牧師趙偉初形容教會從家庭變成大公司。



該項研究由倫敦神學院研究員黃寅軒（Dr Yinxuan Huang）與聖經公會（Bible Society）合作進行，為歐洲華人社群中規模最大的一次調查，旨在探索華人團體對英國教會的影響，以問卷形式詢問1,179名華人（基督徒和非基督徒），以及對54間華人堂會進行一系列訪談。



20萬香港人定居英國 華人堂會人數增加29%



調查發現華人堂會人數增加29%，達到近115,000人，分佈在201個教會，一年增加25,000人。 其中四分三的華人基督徒選擇參加獨立的華人福音派教會，但最近從香港抵達的人更有可能加入非華語教會。



預計到今年年底，將有多達20萬名持英國國民（海外）護照的香港人在英國定居，為英國華人教會帶來機會和挑戰。報告呼籲英國基督教社區和組織提供更多資源，與華人教會合作共同應對迅速增長帶來的需求。同時，華人基督教領袖也應主動尋求與其他非華人基督徒團體的對話和團結。



報告還探討華人基督徒對聖經的閱讀和其對生活的影響。大多數華人基督徒認為閱讀聖經是信仰和教會經驗的核心，並且越來越多人使用數位聖經。



研究報告呼籲給予華人教會更多資源，與其進行更密切的合作以滿足其快速增長所帶來的需求。華人教會成長的同時面臨挑戰，例如缺乏牧靈資源、對青少年事工的高需求，以及需要擴充空間以容納越來越多的參與者。



粵語會眾增長6倍 藉查經分配到各團契



其中一例為華人教會曼徹斯特宣道會（Manchester Alliance Church），在過去一段時間經歷驚人的增長。粵語會眾的人數從250人增加到1,500多人，增長了六倍之多，大部分會眾來自香港佔總人數約80%。



該會主任牧師趙偉初表示對英國政府歡迎香港人搬遷感到非常興奮，教堂的面積也相應地增加了六倍以上。目前，會眾已經分散在多個地點，教會也從像一個家庭變成了像一家大公司。



這段時間教會的快速增長對教會領袖來說感到疲憊不堪和帶來挑戰。然而，他們仍然堅持歡迎新會眾並致力於將福音傳播出去。



趙偉初指，歡迎新朋友及鼓勵他們參加查經小組，然後再將他們分配到不同的團契或小組，希望能夠將福音傳遞給當地人。

