【以巴衝突】逾10國家福音派聯盟促停火 強調耶穌選擇和平

以巴戰爭滿月，新一輪衝突造成超過1萬人死亡，在國際社會呼籲雙方停火的背景下，來自中東、北洲、印度、歐洲和亞洲的福音派聯盟發起聯署聲明，呼籲加沙停火，強調耶穌的教義是在暴力世界實現和平。



該份聲明由中東和北非福音派聯盟、印度福音派團契、亞洲福音派聯盟、Latin Evangelical Alliance、埃塞俄比亞福音派教會團契、約旦福音派理事會、歐洲阿拉伯語福音派聯盟、伊拉克國家福音派教會協會，以及其他來自肯亞、尼泊爾、斯里蘭卡、南非、卡達、阿爾及利亞、埃及的福音派聯盟簽署。



聲明中呼籲以色列和包括哈馬斯在內的巴勒斯坦組織緩和敵對行動並停止衝突。同時，聲明譴責哈馬斯對平民的攻擊，並表達對以色列對哈馬斯的報復行動造成巴勒斯坦平民死亡的憂慮。聲明還強調，教會有責任幫助人們擺脫復仇的慾望，打破暴力循環，為聖地和中東的繁榮努力。



以色列是次對加沙地帶的攻擊，源於哈馬斯在10月7日對以色列南部發動的恐怖攻擊。哈馬斯是國際公認的激進恐怖組織，自2007年以來一直控制著加沙地帶。報導指出，以色列對加沙的報復性空襲和地面入侵已經導致了許多人的死亡。哈馬斯管理的衛生機構聲稱已有超過1萬人死亡，但以色列方面則指責哈馬斯利用平民作為人盾。



這場衝突帶來無辜民眾的死亡和破壞，國際社會一直呼籲雙方停火並尋求和平解決。福音派聯盟呼籲雙方重新考慮其軍事行動對人民的影響，尋求和平是唯一途徑，希望透過聲明起到積極作用，為以巴衝突帶來結束與和平的曙光。

