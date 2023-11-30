「防空洞聖經」帶給烏克蘭難民永恆希望

製造武器的錢用在印刷聖經分派給人門，世界將會有甚麼變化？俄烏戰爭接近兩年， 「防空洞聖經」隨著戰爭出現， 烏克蘭人民在戰火中的靈性有甚麼轉變？



教堂地下避難所各滿聖經



退休法學院教授F. LaGard Smith指出，兩年前烏克蘭被俄羅斯入侵，烏克蘭東部城市被轟炸，人民身陷危險之中，為了逃離戰火不得不跋涉前往波蘭邊境。這場戰爭至今仍在繼續，造成人民恐慌、混亂、家庭分離，以及每日驚人的死亡數字。



然而，希望和平的努力一直存在。幸運的是，一些飢餓和疲憊的難民找到了由基督教事工人員經營的臨時避難所 「防空洞」，這些避難所位於烏克蘭西部城市羅夫諾（Rivne）及周邊地區的教堂地下室。這些避難所提供了急需的人道援助，並向難民提供聖經，尤其是兒童聖經和聖經著色書，帶給他們希望和超越困境的永恆希望。



正值戰爭爆發之際，為東歐免費提供聖經的事工的 Eastern European Mission開始緊急運送聖經到烏克蘭。即使以前在鐵幕下，聖經也必須秘密走私，但自共產主義垮台以來，這些聖經已公開提供給個人、家庭、孩子、難民、教堂、圖書館、監獄、醫院和孤兒院等，甚至政府也要求在公立學校分發聖經。



炸彈摧毀人，聖經改變人和國家



史密斯教授指，在軍事衝突中急於購買武器對抗極權政權時，如果可以花費少許成本讓戰爭不再發生，會怎樣呢？相信聖經帶來的平安，而不是炸彈，可以產生這樣的效果：「炸彈摧毀人，聖經改變人和國家。」



「一個正義的國家興盛，罪對於人們來說是一種恥辱。如果你展示一個真正正義的國家，我會展示一個充滿同情心而非侵略性的國家。如果你展示一個忠於聖經的國家，我會展示一個追求和平和自由，而非戰爭和破壞的國家。沒有甚麼比聖經更能建立更好的基礎。」史密斯教授說。



他並反思，為甚麼非信徒尤其需要聖經呢？是他們在信徒的臉上看到了超乎想像的平安嗎？或者是他們從其他難民那裡聽到了在困境中聲援耶穌的好消息。儘管世界各地出現了令人痛心的消息，但兩年後的今天，烏克蘭所經歷的生命摧毀和對靈魂的戰爭仍然非常重要。如果您想為烏克蘭和全球和平做些甚麼，答案很簡單：透過聖經釋放上帝話語的治癒和釋放力量。

