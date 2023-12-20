扎根在耶穌基督裡：建立感恩的生活

對於基督徒來說，每一天都是感恩節，感恩很重要而且不是流於口頭，必須將感恩的態度付諸實踐，並且每一天都表達對他人感激之情，以行動展示出來。



基督徒運動員團契（Fellowship of Christian Athletes，FCA）執行部主任丹·布里頓（Dan Britton）在《基督郵報》（Christian Post）撰文，指出感恩的力量在我們生活中非常重要。在路加福音17章，耶穌治癒十個長大麻風病人，只有一個人回來向祂表示感謝。其他九個人可能也有感恩的態度，但卻未將他們的感激付諸實踐。說謝謝的力量是一件簡單但難以做到的事情。沒有表達出來的感激往往會被解讀為不感激，有時甚至可能被視為傲慢或無知。



作為基督徒，感恩應該是我們每天的主題曲。保羅在歌羅西書2章6至7節提醒我們，在耶穌基督裡深深紮根，建立生活在他之上，感恩的心就會增長。



我們應該感謝上帝和我們的家人、朋友、教會、教練、同事等，甚至在困難的時刻，我們也應該感激，因為這些難關可以培養我們的忍耐力。正如羅馬書5章3所說：「不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的；因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望；盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裡。」



除了口頭上的感謝，我們應該確保將感恩的態度付諸實踐。在禱告中，表達我們的感恩，並向他人表達我們的感謝，感恩是有力量的，但需要透過行動來體現。



讓我們每天都像感恩節一樣，將感恩融入我們的生活中，不僅僅是在言辭上，更是在態度和行動上。感恩的力量可以改變我們自己，也可以影響他人的生活。

