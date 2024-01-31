調查：近三成家長網上公開子女相片導致信任危機

香港中華基督教青年會（下稱：青年會）進行調查，近三成受訪家長在網上分享子女相片或影片，事前未詢問子女意願；近六成受訪家長認為子女不會因此感到尷尬等負面情緒。然而，逾四成受訪學童對此感到尷尬，近三成則感到討厭。青年會提醒家長在分享前應徵求子女同意，尊重其意願。



「父母在社交媒體分享子女資訊與兒童私隱」調查涵蓋793名子女現時在中小學就讀的家長，以及1,094位中小學生。調查結果顯示逾八成受訪家長在社交媒體平台分享子女資訊，其中近32%更在多個社交平台分享。然而，近三成受訪家長在網上分享子女的相片或影片時，從未詢問子女的意願，且近四成（37.5%）從不或很少與子女討論有關分享他們資訊的習慣及原則。此外，近六成（57.5%）受訪家長更傾向覺得子女不會因資訊被分享而出現尷尬、討厭或憤怒等負面情緒。



至於受訪學童的感受，近一半（49%）知道父母會在網上分享子女的日常生活，甚至有專屬帳戶分享，但也有14%表示不知情。逾七成（72.2%）受訪學童傾向父母不要在網絡上分享學童自身的資訊，逾四成（43.4%）表示被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，且有近三成（28.2%）傾向感到討厭，以及23.2%傾向感到憤怒。



青年會協調幹事施文欣表示，家長應避免過度分享子女的成長，這可能對子女帶來困擾，甚至令子女對父母產生信任危機，最終影響親子關係。她提醒家長在網上分享子女資訊前，應先詢問孩子意願，避免透露個人資料、裸露照片，並尊重孩子的意願。



最後，施文欣表示，「S.U.M.靈陪伴」對家長和孩子都同樣重要，由Support、Understanding、Mindfulness組成，照料著彼此身心。她強調家長應該停下來反思自己的內在需要，不要被社交媒體左右，並建議家長每天用心觀察子女，並留意自己的情緒需要。



（資料來源：編輯自香港中華基督教青年會新聞稿）

