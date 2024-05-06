拾荒者《彎腰體驗攝影展覽》圖庫　

「關懷貧窮學校」轄下的拾平台4月6至21日於賽馬會創意藝術中心舉辦「『拾回尊嚴』照顧我們生活的拾荒者體驗」，內容包括《彎腰體驗攝影展覽》、拾荒工作體驗、回收分類體驗、研討會等。



香港拾荒者人數近3千人



展覽會場展出拾荒者生活照，同時配以文字講解香港拾荒者的現況。



根據2018年數據，全港拾荒者人數估計2,897人，女性佔80%、男性20%，年齡集中在60至69歲，主要為了經濟困難而拾荒，拾荒者常遇到的困難包括：回收物和個人物件被偷去、工作身體受傷、被食環署充公財物和票控等。



社會對拾荒者邊緣化和歧視



何謂拾荒者？根據內地作者張寒梅《城市拾荒人》一書的定義，從廣義角度：拾荒者是「收荒」、「收購」是一個完整的回收過程；狹義角度指「撿拾」、「分類出售」以一種行為來定義。



一直以來，社會對拾荒者存在偏見，其實拾荒者的稱呼源自文學，並非將其身份污名化。全球每一個國家都有拾荒群體，在社區以非正式規模進行，從事廢物回收的工種，由於社會對拾荒者邊緣化和歧視，導致對這羣體產生負面影響。



該次展覽，來自香港不同地區的拾荒者的工作實景，相片附上文字，說出拾荒者的心聲。



拾荒者一： 蘭姐（北角）



蘭姐在北角生活近20年，每晚執紙皮後從北角回家，早出晚歸。她說：「回來的時候人們還未醒來......，我做得好乾淨，把大廈樓梯扶手、地面抹個乾淨。」



拾荒者二：陸先生（旺角）



在旺角收集紙皮的陸生憶述，年輕時代還沒有地拖，已經彎身用地布抹地，行內人稱「扮蠄蟝」。無論天氣好壞都要到檔口睇住，生病就搵太太代勞。為免跟食環署人員衝突，千叮萬囑叫給他紙皮的店舖老闆、職員，直接給他，不要放在地上。



「拾城拾」設計展品：方便拾荒者工作



同場有「拾城拾」的展品，由謝樂兒創作 ，設計出各種為拾荒者使用的物品：「腰帶配上反光物料」，加強拾荒者在馬路行走的安全，也可以作為腰帶在上面掛放工具。



「路標」，放置在燈柱之上指引給拾荒者，到附近的回收手推車停車場。還有，「可替換的文字帶」根據狀態更換，建立拾荒者與大眾的溝通，例如寫上《請勿拿走》、《小心碰撞》、《休息中》等字條。



親身體驗拾荒者的生活



展館設有體驗活動，例如以不同方法處理發泡膠箱；考驗參加者將全數的紙皮，以「平均」和「整齊」的形態砌疊在手推車上。

