影音使團方舟探索後續：《地球大神秘》登陸TVB、會展培靈佈道大會

影音使團繼上月發佈方舟遺址，4月展開後續活動。《地球大神秘》4月20日登陸無線電視翡翠台，拆解奇異事物如引證大洪水亞拉臘山榫卯木結構；4月28日舉辦「挪亞的日子逼近」培靈及佈道大會。



《地球大神秘》：揭開不可思議神秘事物



創世電視推出全新節目《地球大神秘》4月20日登陸無線電視翡翠台，內容包括：顛覆人類歷史的哥貝克力石陣、十大最神秘聖物都靈裹屍布、引證大洪水亞拉臘山榫卯木結構、最早外星人圖像賀蘭山壁畫、大自然恐怖殺戮事件喪屍蝸牛、傳說中的神奇力量獨角鯨等。



《地球大神秘》主持鄭子誠、梁藝齡在宣傳片介紹節目。鄭子誠指出，從世界各地蒐集數以百計的奇異事物，解釋一般人無以接受的觀點，探索是否有超自然現象。梁藝齡透露，在未來52週節目中播放製作超過100條的視頻，揭開不可思議的神秘事物，在過去、現在仍然存在。



該節目並創作主題曲《神秘地球之歌》，由影音使團總幹事袁文輝填詞、《中年好聲音2》第四名得獎者黃劍文主唱，由4月20日逢星期六播出；下午3時20分在翡翠台、myTV Super602台。



培靈及佈道大會：挪亞的日子逼近



此外，挪亞方舟國際事工於4月28日舉辦「挪亞的日子逼近培靈及佈道大會」，邀請全港教會和信徒共襄盛舉，反思挪亞方舟大洪水與聖經末世的關係，對應今天世界的地震與戰禍。



活動將展示土耳其亞拉臘山文物、萬年石陣模型、巨型船錨石模型等精彩場景，並分享土耳其亞拉臘山古木結構的最新影像。特邀嘉賓包括袁文輝先生、梁藝玲女士、楊永祥先生、吳宗文牧師、梁燕城博士、陳漢祖博士、陳歐陽桂芬女士。



演出方面，蔣麗萍將於下午3時培靈會獻唱，黃劍文將於晚上7時佈道大會演唱主題曲《尋找生命方舟》。現場還有全新電視節目《地球大神秘》啟動禮。



活動日期：2024年4月28日（星期日）；時間：下午3時（培靈會）、晚上7時（佈道大會）；地點：香港會議展覽中心3樓大會堂（香港灣仔博覽道一號）。

