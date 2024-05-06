全港青少年3人籃球賽暨社區嘉年華

《全民騰飛》慈善運動計劃YM Buzzer於5月1日在香港舉行全港青少年3人籃球賽2024決賽暨社區嘉年華，推動社區體育發展，鼓勵市民參與各種運動，並提升基層青少年、婦女身心靈健康。



《全民騰飛》慈善運動計劃由騰訊公益慈善基金會及基滙資本民坊驅動，聯同香港中華基督教青年會（下稱：青年會）協力於今年舉辦各項體育活動，以普及運動方式去連繫基層家庭、培養運動習慣。



青年會稱，作為受益機構之一主辦《YM Buzzer》運動計劃，預計在今年內服務超過5,000人次的青少年和婦女。透過提供籃球、排球、躲避盤、街頭健身等活動，該計劃旨在幫助青年人、基層婦女和夜展青年建立自信，提高身心健康水平。



在《YM Buzzer》活動中舉行的《全港青少年3人籃球賽2024》決賽暨運動嘉年華圓滿舉行，吸引了超過1,000人參加。活動中包括政界人士和嘉賓與青年互動參與籃球賽，並為優勝隊伍頒獎，鼓勵他們追求體育夢想。同時，現場還設有各種新興運動體驗活動，讓公眾享受運動的樂趣。



青年會總幹事劉俊泉表示，青年會一直致力於促進社區體育發展，並鼓勵市民培養更健康的生活方式。《YM Buzzer》運動計劃有助於青年人、基層婦女和夜展青年透過運動建立積極的社交圈子，實現「體育賦能」的目標。



基滙資本資產管理部董事總經理羅璟禧則表示，近年香港運動風氣越來越盛行，越來越多人關注身心健康，我們相信透過政府、商界、體育界、學界，以及非牟利團體的跨界別合作，可以令運動更加普及化，讓普羅大眾享受運動的樂趣，為社會注入正能量。



騰訊集團公共事務副總裁、騰訊基金會行政總監李子樹表示，青年會與他們攜手讓《全民騰飛》計劃的精神廣泛連結社區，為懷揣夢想的青年打開運動大門。他鼓勵青年大眾一同動起來，以活力和激情為香港注入更多正能量。



是次活動邀請香港首位職業女子籃球員李祉均、香港籃球運動員梁兆華擔任YM Buzzer青年運動大使，以自身經驗鼓勵青少年參與運動。兩位運動大使在活動中與兒童互動，分享專業的投籃技術和運動知識，以及從小培養運動習慣和追逐籃球夢的心路歷程，並傳承本土運動精神。



《全民騰飛》慈善運動計劃 - YM Buzzer於2024年1月份正式展開，訓練項目包括籃球、排球、街頭健身、體適能、躲避盤、山藝、K-pop跳舞、瑜珈及蓆上普拉提等。第二期各項訓練將於5月份展開，為期四個月。而本年度暑假將於烏溪沙青年新村舉辦兩日一夜籃球訓練營，為8至12歲兒童作深度培訓。



（資料來源：編輯自香港中華基督教青年會新聞稿）

