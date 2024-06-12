端午節包糉活動：子女移民留港長者感受溫馨





端午節期間，香港基督教服務處與香港中華煤氣有限公司舉辦包糉活動，在移民潮下超過五十位「留港長者」感受節日溫馨和暖意。



本港近年移民人數增加，基督教服務處去年進行調查發現未跟隨子女移民的「留港長者」社交情況及情緒健康惡化，近八成因子女移民出現社交孤立情況，近七成更有抑鬱傾向。



為幫助這群長者，服務處與煤氣公司舉辦「糉有你心」包糉活動，義工隊陪伴逾五十位「留港長者」一起體驗包糉樂趣提升幸福感。獨居的陳婆婆認為包糉活動很熱鬧，「過節時間子女不在香港感覺特別寂寞，今年一大幫人一起包糉有傾有講，感謝義工及同組的老友記一起合作包糉，特別開心。」



此外，義工隊向長者介紹「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶。長者可透過手機監察煮食爐情況，隨時隨地遙距緊急關火，並可同時連接多達八部手機，即使子女身處海外，亦可透過手機遙距關閉煮食爐；智能煤氣錶則具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，當探測到家居有不正常的用量或洩漏，更會自動切斷供氣，進一步確保家居安全，以創新科技支援「留港長者」。



「煤氣優惠計劃」也為合資格的「留港長者」提供支援減輕經濟負擔，香港基督教服務處副總幹事（長者、復康及社區）陳頌皓表示：「面對子女移民，『留港長者』重新適應生活轉變，需要各界伙伴同行支持，共同編織社區支援網絡。」



他並指，共同致力推動科技加強長者與移民子女的連繫，智能控制器及智能煤氣錶正是最好例子，讓子女身在遠方亦能照顧父母。



（資料來源：編輯自主辦單位新聞稿）

