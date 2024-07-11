DSE放榜日：YMCA提供升學輔導 派咖啡曲奇舒壓！

香港中學文憑試（DSE）下周三（7月17日）放榜，香港中華基督教青年會（YMCA）各服務單位準備各種活動，生命教育計劃、流動諮詢站、輔導服務等，支援5萬名考生。



為了支持學生面對放榜日的壓力， YMCA多個會所和機構將提供一系列支援服務。康怡會所、柴灣會所及小西灣會所將在放榜日安排專業社工設置流動諮詢站，提供升學輔導服務，並免費派發曲奇餅，為考生送上祝福。



YMCA柴灣會所將在放榜前的晚上通宵開放，提供放榜資訊、經驗分享、手作活動、桌遊、電子遊戲機和室內卡拉OK等，陪伴考生度過緊張時刻。YMCA小西灣會所則在逢星期五（包括7月12日、19日及26日）晚上提供放榜支援、藝術及手作活動、飛鏢遊戲等，歡迎考生到場放鬆減壓。



位於油麻地的青年會專業書院將在放榜當日開放禮堂作為「放榜加油站」，YMCA生涯規劃項目主任會在現場提供諮詢服務，並免費提供咖啡和曲奇，讓考生在舒適的環境下放鬆心情，規劃升學及就業出路。考生還可以與書院的老師和同學交流，了解更多升學途徑和選擇。



此外，YMCA輔導組將於本周五（7月12日）在線上舉辦《公開試當真》電影研討會，反思公開考試對青年成長的影響，並從專業輔導角度提出在放榜前後，師長及親友應如何支持DSE考生。



近年香港學童精神健康問題引起公眾關注，本港青少年於成長中面對來自社會、家庭及學業的壓力，壓力成因複雜，甚或難以在短時間內消除。YMCA康怡會所推出「＂+＂多一點甜」生命教育計劃，旨在支持香港學童面對精神健康挑戰。



計劃包括「校園巡禮」和「街頭打氣站」兩部分，社工巡迴港島東區校園，設置攤位，邀請學生分享壓力，並提供免費軟雪糕和諮詢服務。計劃旨在提升青少年的「生命甜度」，並提供改善精神健康的資訊和求助渠道。如需了解更多，可致電2886 2751。



（資料來源：編輯自YMCA新聞稿）

