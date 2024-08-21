基督徒父母每天應該為孩子禱告的10件事

我們生活在一個混亂而瘋狂的世界，孩子們每天都要面對這樣的環境。當你想時刻陪伴他們，但又因其他責任無法做到時，這可能會讓人感到困難。你能做的最好的事情就是在一天中不斷為孩子禱告。那麼，你應該為孩子禱告什麼呢？以下是十個建議：



1，信仰



無論何時，為孩子的信仰禱告都是非常重要的。我們生活在一個人們寧願按自己的規則而非神的規則生活的世界。孩子們也不例外，他們之間有時會互相傷害。他們的同齡人或朋友，如果不信神，也容易把青少年引入歧途。祈求神在每種情況下幫助孩子堅定對他的信仰，並加強他們的信心。鼓勵孩子學習聖經，或者每天早晚與他們一起讀經。每晚和早上送孩子上學前，與他們一起禱告。



2，智慧



祈求神賜予孩子智慧，幫助他們做出明智的決定，並賜予他們分辨神聲音的能力。我們的社會充滿了同儕壓力，無論是在學校、課後還是在線上。與孩子們坐下來，談論智慧和明智決策的重要性。提醒他們，當不確定該怎麼做時，應向神尋求指引，神會引導他們走上正確的道路。



3，保護



世界上充斥著各種形式的犯罪。孩子們會互相傷害，甚至遭遇誘拐和販賣人口。還有可能發生車禍、火災等日常意外。這些都讓父母對孩子所生活的世界感到焦慮，但我們要記得神在掌控一切。與孩子們談論他們可能面臨的各種情況，以及如何應對這些情況。教他們如何保護自己。祈求神在他們的一天中保護他們，保持安全。



4，健康



孩子們隨時可能遭遇各種疾病，從鼻竇炎到感冒和流感。為孩子的健康禱告，祈求神保守他們健康。求神讓你保持警覺，若發現問題，能及時帶孩子去看醫生。當孩子健康時，感謝神並讚美他。提醒自己要心存感激，因為其他父母可能正在面對比感冒或鼻竇炎更嚴重的問題，比如癌症等。當你在家照顧生病的孩子時，感謝神這只是小病，而非危及生命的大病。



5，品格



為孩子的品格禱告。作為父母，你盡力教育他們，教導他們分辨是非。祈求他們能夠珍惜你所教導的道德和價值觀。隨著他們的成長，注意觀察他們的行為。如果發現有異樣，試著坐下來與他們談談。如果他們不願意談話，不要強迫，可能他們會在後來主動打開心扉。生活中的各種情況會影響一個人的品格和行為。



祈求神幫助他們保持良好的品格，成為一個正直的人。



6，友誼



孩子們的一生中會有各種朋友，有好的，也有壞的。祈求神帶來合適的朋友，伴隨他們的成長。如果你發現孩子的行為異常，留意他們的朋友和交往對象。你可能會知道誰是壞影響，可能也不會。積極邀請孩子的朋友來家裡，與他們交流一下。這並不是要過於干涉或讓青少年感到尷尬，但至少要知道他們的名字、家庭背景和興趣。這樣你能更好地了解孩子的交往圈。



如果你對某個朋友非常擔心，與孩子談談你的觀察和意見，讓他們自行決定是否繼續交往。這對於年幼、青少年和成年子女都適用。



7，目的



神創造每個人都有其目的，但有時候，很難弄清楚那個目的到底是什麼。我們經常嘗試不同的職業，試圖找出我們應該做什麼。更有挑戰的是，我們期望青少年和年輕人在18歲時就知道自己的整個職業道路。然而，沒有人能確定這一點。祈求神向孩子揭示他們的目的。求神澄清他們應該做什麼，不論是某份工作、從事事工還是成為全職父母，或者其他事情。神創造我們每個人都有不同的使命，為了帶來喜悅和豐富周圍的世界與人。從小開始為他們的呼召禱告，讓他們不會一生從事錯誤的事情。



8，教育



我們的教育體系有時會令人擔憂，因為神不一定在其中。如果你的孩子上公立學校，為他們的教育禱告，祈求他們學到真實的知識，尤其是歷史。為他們的老師祈禱，特別是那些在公立教育系統中因信仰而受到壓制的基督徒教師，祈求他們能夠堅持信仰。如果孩子上的是基督教學校，感謝神讓你能夠送他們去那裡。即便如此，他們也需要禱告。你知道他們接受的是穩固的基督教教育，但祈求他們能把學到的東西內化為心中的信念。祈求神開啟他們的心靈，使他們能夠更好地接受學校的教學內容。為學校的教職工和學校本身禱告，再次祈求神的保護。



如果你的成年子女在大學，為他們的教育禱告。祈求神幫助他們分辨真偽，保持信仰不受動搖，尤其是在公立大學中。



9，平安



平安在我們的社會中常常顯得難以捉摸。似乎沒有人在生活和世界的種種困境中能夠真正平安。孩子們也不例外。他們看到和知道的事情過多，常常會影響他們的童年和內心的平安，導致焦慮和抑鬱。青少年面臨著各種困難，如學校壓力、同儕壓力和社交媒體的影響。再加上實體和網絡欺凌、身體變化和青春痘等問題，不難理解為什麼他們會缺乏平安。



成年子女也有各種壓力，如工作、上學和管理家庭等。儘管他們已經成年，但他們仍在摸索人生。



為所有孩子在每種情況下都擁有平安而禱告。提醒他們，無論發生什麼事情，他們都可以隨時向神尋求幫助。還要和他們談談如何儘量不擔心、信靠神。



正如馬太福音6:25-34所說：



"所以我告訴你們，不要為生活憂慮，說：『我們吃什麼？我們喝什麼？我們穿什麼？』生命不比飲食重要嗎？身體不比衣服重要嗎？你們看天空的飛鳥，它們不種也不收，也不把食物收藏在倉裡，但你們的天父還是養活它們。難道你們不比它們更有價值嗎？憂慮能使你的生命延長片刻嗎？



為什麼要為衣服憂慮呢？看看田裡的百合花是如何生長的。它們不勞作也不織布，但所羅門王在他最榮華的時候所穿戴的，也不及這些百合花那樣美麗。如果神如此奇妙地照顧今天存在、明天就被丟進火裡的野花，他當然會照顧你們。你們的信心為什麼這麼小呢？



所以，不要為這些事情憂慮，說：『我們吃什麼？我們喝什麼？我們穿什麼？』這些事情支配著不信神的人的思想，但你們的天父已經知道你們所有的需要。你們要先尋求神的國和他的義，這一切都會加給你們。



所以，不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮。一天的難處一天當就夠了。"



10，愛



在我們的社會中，愛有時很難實現。我們被呼召要愛鄰如己，但當生活中有困擾我們的人時，這會變得很困難。孩子們也有這樣的經歷。他們可能有不喜歡的同學或老師，也可能遇到校園霸凌者。儘管如此，以愛和善意對待他人可以改變心靈。為所有孩子擁有一顆充滿愛的心，並對每個遇到的人都以愛心和善意對待而禱告。與他們談論如何對待他人，即使困難，我們仍然被呼召要以愛和善意待人。



我們的孩子每時每刻都需要我們的禱告。就像他們需要耶穌一樣，每天抽出時間為他們禱告，見證主如何在他們的心靈和生命中施行奇妙的工作。

