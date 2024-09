"餵養我的小羊"——如何做到？

教會中的佼佼者也不見得對這項工作游刃有餘。不要以你已有的侍奉為借口而對這項聖工避而不看,相反,你總要善意地根據你所有的機會,隨時準備幫助那些小孩子,並為那些為此而被呼召的人加油打氣。「你餵養我的小羊。」(約21:15b)這句話是對我們所有人說的。這使命不僅給了教會侍奉人員,也給了那些所有領受神的話語的人。要確保你在看護在主耶穌基督裡的小孩子。彼得是門徒領袖,他也需要餵養主的小羊。



羊羔是羊群中的弱小群體。因此我們應該特別小心地照顧那些在恩典中還年幼的人。他們或許已經有一定的年歲,但很可能在屬靈生命中還是嬰孩,因此他們需要一位好牧人的照料。一旦一個人悔改、加入教會,他應該成為教會其他成員關注和表達善意的目標。他剛剛來到我們中間,在聖徒之中還沒有熟悉的朋友,因此我們首先成為他的朋友。那些剛從世界逃離出來、卻還未在全能者和他的百姓中找到居所的人,我們要以加倍的善意對待他們,即便為此我們需要離開我們的老同事。那些在基督裡新生的嬰孩,他們有強烈的意願,他們的其他方面都不如他們的意願強烈。他們剛剛爬出黑暗,他們的眼睛還無法承受強光;在他們適應福音正午的強光為止,讓我們成為他們的遮蓋。讓自己沉溺於餵養弱小無依者的聖工之中。那天早上,彼得必定覺得自己就像剛入職的新兵,因為他公開的門徒身份以否認主而結束了,卻又在他「出去痛哭」的那一刻重新開始。現在,他在主和弟兄面前承認了自己的信仰。因此,他同情新兵,他受命擔任他們的監護人。年輕的悔改者羞於尋求幫助,因此我們的主把他們託付給我們,帶著對他們的憐憫,我們的主要求我們:「你餵養我的小羊。」(約21:15b)我們應該以此為獎賞:「你們既作在這最小的那一個人身上,就是作在我身上。」(太25:40)



不論是多麼年輕的信徒,他都應該公開承認自己的信仰,並加入基督徒群體。我們並不懷疑那些年輕人的虔誠。我們認為,懷疑年輕人的虔誠,並不比懷疑老年悔改的人更有道理。我們認為,跟年輕人的虔誠相比,那些在晚年悔改的人更值得懷疑,因為他們可能因為自私、懼怕懲罰和死亡,而產生虛假的信仰,這比單純的年少無知更容易導致偽信仰。孩子們錯過了多少可能會讓他們變得糟糕的事物啊!他們不知道的又有多少,而這些,我們求神讓他們永遠都不知道!哦,當孩子們歸向上帝時,他們身上那種明亮和信心,是年長的歸信者身上看不到的。我們的主耶穌顯然對孩子們有深深的同情,而那些將孩子們視為麻煩、把他們當成小騙子或愚蠢傻子的,實在與基督的樣式相差甚遠。在學校裡教導孩子的老師們,得到的是這樣一種快樂的特權:發現那些真正屬於基督羊群的小門徒;「餵養我的小羊」也是對你們說的。也就是說,要教導那些真正有恩典但年紀尚小的孩子們。



在希臘原文中,用來表示「你餵養(βόσκω)我的小羊」(約21:15b)中的動詞,與「牧養(ποιμαίνω)我的羊」(約21:16b)中使用的動詞非常不同。我不想用希臘文來困擾你。「牧養(ποιμαίνω)」的意思是履行牧羊人的所有職責,領導、保護、指導和管理他們,做牧羊人對羊群應做的一切;但「餵養(βόσκω)」並不包含上述所有內容,它明確指的就是餵養、提供食物,並指導教師們一項他們可能會忽略的職責--教導孩子們信仰。小羊羔並不像我們這些自認為知道很多、但其實知道很少的人那樣需要被規範。我們自以為已經進步很大,甚至互相判斷、爭吵和競爭。基督徒兒童主要學習福音的教義、訓誡和生活,需要有人清楚而有力地將神聖的真理擺在他們面前。為什麼要把高尚的教義、恩典的教義隱藏起來不教給他們呢?它們不像有些人說的是難啃的骨頭;即使它們是骨頭,他們也充滿了骨髓,並覆蓋著肥美的脂油。如果有任何教義對孩子來說太難,那更可能是教師對教義的理解有問題,而不是孩子無法接受,前提是這孩子真得歸向了神。我們的責任是使教義簡單明瞭,這應該是我們工作的主要部分。向小孩子傳授全部真理,而且只傳授真理;因為教導是孩子天性中最大的渴望。孩子不僅要像你我一樣生存,還要成長,因此他對食物的需求是雙倍的。當父親們說起自己孩子的好胃口時,他們應該知道,如果我們要維持機械運轉的同時還要擴大它,我們的胃口也會很大。孩子們要在恩典中成長,在知識、存在、行動和感知方面提高能力,並從上帝那裡獲得更大的力量;因此,最重要的是他們必須被餵養。他們必須得到良好的餵養和教導,因為他們的渴望有可能被錯誤的教導來滿足。年輕人容易受到邪惡教義的影響。無論我們是否教導年青的基督徒真理,魔鬼肯定會向他們灌輸錯誤的教導。即便他們有最謹慎的監護人看護,他們也會多多少少以某種方式聽到錯誤教導。防止孩子的小器皿裡混入糠秕,唯一的方式就是把它裝滿優質的小麥。哦,願神的靈幫助我們做到這點!對小孩子教導越多越好,這會防止他們被誤導。



我們被特別勸勉要去餵養他們,因為他們很容易被忽視。我擔心我們的證道很容易超過年輕人的理解範圍--他們也許跟年長者一樣是真正的基督徒。所講的話能讓孩子也可以理解的人有福的!在課堂上能適應孩子們的思維模式,讓他/她心中的真理毫無阻凝地流入孩子們的心中,這樣敬虔的老師也是有福的!



我們被特別勸勉去餵養年輕人,因為這項工作回報是如此有益。對於那些晚年歸信的人,我們無論做什麼,都無法對他們產生太大的影響。我們為了他們本身而感到高興。但人到七十歲時,即使他們再活十年又能怎樣呢?但教導一個孩子,擺在他面前可能會有五十年的聖潔服侍。我們非常歡迎那些在最後一刻來到葡萄園工作的工人,但他們幾乎剛剛拿起剪枝鉤和鐵鍬,太陽就已經下山,他們短暫的一天的工作就結束了。訓練晚年皈依者所花的時間遠超過他實際服侍的時間;但如果你帶領一個孩子歸信並好好教導他--早期的虔誠常常會成為傑出的虔誠,而這傑出的虔誠可能有許多年的時間來榮耀神並祝福他人--這樣的工作是非常有益的。這對我們自己來說也是非常有益的工作。它鍛鍊我們的謙卑,幫助我們保持謙遜。它還訓練我們的耐心;讓那些懷疑這一點的人來嘗試一下吧,因為即使是年輕的基督徒也會讓那些相信他們的人耐心受到考驗,因為他們渴望證明自己的信心。如果你想找心胸寬廣、心地善良的男女,請在那些常常跟年輕人打交道的群體中尋找。因為他們為了耶穌的緣故忍受年輕人的愚蠢、同情他們的軟弱。



本文譯自司部真《來吧,小孩子們》第一章,"FEED MY LAMBS" - HOW TO DO IT.

這是一本寫給基督徒父母和老師的書,指導他們如何按照聖經真理教導孩子。

原文:COME YE CHILDREN-- A BOOK FOR PARENTS AND TEACHERS ON THE CHRISTIAN TRAINING OF CHILDREN --by Charles Spurgeon