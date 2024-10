年輕人心理健康問題日益嚴重 教會可以提供庇護所

隨著年輕人面臨的心理健康問題日益嚴重,加拿大的一個基督教支持事工表示,教會在為青少年和成年人提供安全空間方面,扮演著不可或缺的角色。



總部位於溫哥華,並在英國設有分部的庇護心理健康事工(Sanctuary Mental Health Ministries),上週進行了一項心理健康宣傳活動,配合10月6日至12日的加拿大和美國心理疾病認識週,以及10月10日的世界心理健康日。



這項活動每年十月舉行,今年的主題是「從A到Z世代的心理健康,從你開始」(It starts with YOUth: Mental health from Gen A to Z)。庇護心理健康事工的發言人莉茲·歐喬·馬丁斯(Lizzy Ojo Martens)在接受《基督日報國際》(Christian Daily International)採訪時指出,這次宣傳活動的意義在於心理健康問題影響著每個人,「無論我們目前是繁榮還是蕭條。」



馬丁斯引用世界衛生組織的數據指出,全球範圍內,每四個人中就有一人在其生命中的某個階段面臨心理健康挑戰或障礙。「因此,心理健康問題觸及我們每一個人,」馬丁斯補充說,「包括我們當中的教會成員。」



她進一步解釋說,這些宣傳活動有助於動員全球對心理健康的支持,同時希望能減少相關問題的污名。「當我們傾聽有生活經驗者的聲音時,我們會發展出同情心和共鳴,並且更能意識到心理健康挑戰和心理疾病的普遍性,」馬丁斯說。



庇護心理健康事工在此次宣傳活動期間,分享了有關心理健康的統計數據、博客文章,以及即將於2025年1月發布的《庇護青少年系列》(The Sanctuary Youth Series)信息。馬丁斯說,「這個基於電影的資源針對年輕人關於心理健康的迫切問題,旨在通過在青少年事工、小組和信仰學校環境中開展這些重要對話來提高認識並減少污名。」



她進一步表示,「青少年事工領袖可以承諾通過在2025年開展這個系列來支持青少年的心理健康。」



基督徒也會遭受心理健康問題,但通常會在尋求心理健康機構的幫助之前先聯繫教會領袖。馬丁斯引用了一項研究《美國心理障礙求助於神職人員的模式和相關因素》(Patterns and Correlates of Contacting Clergy for Mental Disorders in the United States)來證明這一點,該研究由菲利普·S·王(Philip S Wang)、帕特里夏·A·伯格倫德(Patricia A Berglund)和羅納德·C·凱斯勒(Ronald C Kessler)為《健康服務研究》(Health Services Research)撰寫。



「庇護心理健康事工想像著一個未來,教會在支持每個社區的心理健康和福祉方面發揮著至關重要的作用,並且教會被視為那些面臨心理健康挑戰者的庇護所,」馬丁斯說。「我們也相信,信仰社區應該成為所有人歸屬的空間。」



馬丁斯強調,教會可以提供靈性陪伴、友誼和祈禱。「我們可以與那些哀傷的人一起哀傷。我們可以提供陪伴,而不僅僅是解決方案。這樣,我們可以創造安全感和安全的空間,使教會成為人們在危機時刻首先尋求幫助的地方。」



她指出,患有心理健康問題的青少年的需求「普遍存在」,抑鬱和焦慮在這一群體中日益增加,自新冠疫情以來甚至翻了一倍。她補充說,加拿大有超過150萬青少年患有心理健康問題。



加拿大統計局在2023年發布了一項調查結果,這項調查是在2019年類似研究的基礎上進行的,當時正值疫情期間。四分之一的青少年在這四年期間報告了心理健康的變化,尤其是少女報告稱「自2019年以來其自我報告的心理健康狀況下降。」



2019年,16%的12至17歲少女報告其心理健康狀況為「一般」或「差」,是男孩的兩倍(7%)。這一比例在2023年增加到33%的16至21歲少女,以及19%的同齡男孩。



2023年的研究承認了新冠疫情對加拿大人整體的影響,但也引用了之前的研究,顯示在過去十年中青少年和年輕人的心理健康有所下降,「在2020年和2021年期間下降更為明顯。」



同時,其他國家的青少年也受到類似影響,英國五分之一的年輕人面臨心理健康挑戰,馬丁斯說。



「我們教會的青少年小組中有許多這樣的年輕人,他們需要支持,」馬丁斯說。庇護心理健康事工的研究發現,年輕人想要談論心理健康,但更願意與同齡人而非成年人討論這些問題,與同齡人在一起時他們「更有韌性。」



馬丁斯鼓勵教會思考如何為青少年創造安全的空間來討論心理健康,而不必害怕污名。「在庇護心理健康事工,我們的希望是下一代能將教會視為一個支持性的地方,」馬丁斯說,「青少年事工領袖、父母/看護人和青少年都能夠進行關於心理健康的對話。(资料来源:Christian Daily International)