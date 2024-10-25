大主教肯定同性戀關係 英國聖公會內部神學裂痕進一步擴大





英國聖公會坎特伯里大主教賈斯汀‧韋爾比近日被批評其想法「隨著時間演變」，並被福音派聖公會信徒敦促「離職」，因他公開表態，「若在穩定關係中發生婚外性行為亦可接受」。



據英國福音派基督教媒體《Evangelical Focus》報道，韋爾比大主教在最近的訪談中被問及是否認為同性性行為是罪時，他的回覆如上。此外，其辦公室針對訪談內容發表的官方解釋中指出，如此回應旨在「讓LGBTQ+人士更全面地參與教會生活」。



韋爾比大主教在2017年接受同一位採訪者提問時也回答了相同的問題。他表示：「坎特伯里大主教和我，以及主教們，儘管並非一致通過...我們得出的結論是，所有性行為應該在一段承諾的關係中發生，無論是異性戀還是同性戀。」



這是自2013年韋爾比擔任英國教會大主教以來，對於其不僅對同性關係，亦對婚外性行為的開放態度最為明確的公開表態。



在同一場訪談中，他也承認「英國教會對於在教會內推行同性婚姻的可能性上存在著深刻且嚴重的分歧」。



韋爾比所表達的觀點被他稱為「個人且真誠的」，此時正值英國聖公會的主教院（即英國聖公會主教會議）即將重啟「愛與信仰中的生活」（Living in Love and Faith）的討論，該內部流程旨在為教會在如何處理人類性向、性別認同、同性聯姻、婚姻定義以及對LGBTQI+人士的接納等議題上定調。



早在2023年1月，英國聖公會已正式允許為同性伴侶提供祝福，並在教會內提供特定「禱告」。當時明確表示此舉並不使這些聯姻等同於婚姻。此決定招致教會內福音派與自由派的批評。



保守派呼籲他辭職



韋爾比大主教的言論已引發一些福音派神學家和地方堂區牧師的反對，呼籲他辭職，指責他「否認了英國教會的教義」。



英國教會福音協會（Church of England Evangelical Council，簡稱CEEC），該協會匯集了英國教會內領軍的福音派牧師和神學家，對韋爾比的「驚人承認」表示「驚訝」，並稱他的立場是一種「毀滅性的聲明」，因為這表明他已明確背離英國教會、聖公會及全球主要基督教派所持的教義。



「如果[賈斯汀‧韋爾比]不同意英國教會的教義立場，那他如何能擔任此職位？令人不解。」一位出版眾多聖公會作家作品的出版商的主管如是說。



對全球聖公會的影響



作為全球聖公會（世界聖公會）的領袖，韋爾比的新立場為非洲、亞洲和南美洲的國家聖公會提供了更多理由。這些地區的聖公會已聯合為如Gafcon或GSFA等運動，旨在對抗他們所認為在神學上長期偏離聖經權威的趨勢。



這些地區的聖公會主教呼籲進行「結構性分離」，以明確保守派聖公會與自由派聖公會在經文詮釋上的根本神學分歧。

