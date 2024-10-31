文化認知調查：香港青少年普遍認同中華文化價值觀

為推廣中華傳統文化，香港中華基督教青年會（YMCA）與澳門基督教青年會、廣州市穗澳青少年研究所及台灣的張老師基金會合作，進行一項針對青少年的文化認知調查，發現本港青少年普遍認同及支持中國傳統文化價值觀。



是次研究旨在了解青少年對中華傳統文化的認同程度的，並於近期在廣州的「粵港澳大灣區青年合作發展論壇」公開結果。



調查於2023年5月至6月期間進行，訪問968位香港大專及高中生。結果顯示，受訪者普遍認同關於中華文化的核心價值觀。例如，75.1%的受訪者表示非常認同或認同「窮則獨善其身，達則兼濟天下」這一古訓，強調在不同境遇下應保持己身的品德與對社會的責任。然而，對於另一句話「不孝有三，無後為大」（現代多理解為沒有子孫是最大的不孝） ，認同的人數僅為23.5%，不認同人數為54.6%，顯示部分青少年並不將傳宗接代視為傳統孝道。



另一方面，55.1%的受訪者認同「國家興亡，匹夫有責」，而77.9%則支持「天下為公、天下大同」的理念，顯示他們對於國家和社會的責任感依然強烈。



調查還涵蓋了青少年對中醫和漢服文化的看法，近六成的受訪者表示曾因生病看中醫，顯示中醫在年輕一代中的受歡迎程度。另外，約兩成的受訪者曾穿過古風漢服，且近四成對此文化表示喜愛。



在學習中華傳統文化的方式上，多數受訪者傾向於參加課外的體驗式活動，最受歡迎的三種方式分別為參觀博物館及文化基礎設施（57.3%）、參加學校主題活動（50.5%）與研學旅行（48.9%）。



基於調查結果，YMCA建議教育局不僅應鼓勵本港青少年參加內地的交流團，還可探索更多本地合適的學習場地，以便學生更好地進行中華文化的實地學習。YMCA目前已推出「必列者士街會所—穿梭文學作品與歷史場景的文化之旅」，此活動不僅讓學生了解當地的歷史古蹟，還能透過互動學習擴闊他們對文學及歷史的視野。



此外，YMCA還倡導家長與學校之間建立更緊密的合作關係，以共同打造一個促進青少年全面理解中華文化的環境。YMCA在傳承中華優秀文化方面不遺餘力，包括舉辦以《西遊記》為主題的跨學科活動、粵劇工作坊，以及設立茶藝房，讓非華語學生透過學習茶藝，感受中華文化的魅力。同時，YMCA也組織多個內地交流團，幫助香港年輕人了解大灣區及中國內地的文化背景與歷史。

