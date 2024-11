歐洲針對基督徒的仇恨犯罪大幅上升 宗教自由受威脅

根據一份最新報告,2023年,歐洲針對基督徒的仇恨犯罪案件大幅增加,特別是法國、德國和英國成為了主要的關注國家。報告由位於奧地利維也納的歐洲基督徒不容忍與歧視觀察站(Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe Report 2024, OIDAC Europe)發布,顯示歐洲35個國家報告了2444起反基督徒的仇恨犯罪,而2022年僅有748起,增幅顯著。



報告指出,這些仇恨犯罪中有232起涉及對基督徒的暴力、騷擾或威脅攻擊,其中不乏嚴重的襲擊事件。OIDAC Europe的數據還包括來自歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE)和其民主制度與人權辦公室(Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR)的相關資料。報告強調,儘管已有大量的數據收集,但由於部分國家(如法國)並未提交相關統計數字,實際的案件數量可能更高。



報告指出,法國是反基督徒仇恨犯罪最多的國家之一,2023年接近1000起。英國和德國分別記錄了700起和277起,德國的案件數量較2022年增長了105%。此外,德國警方還記錄了約2000起針對教堂建築及類似宗教場所的破壞案件,這些數據顯示出針對基督徒的暴力與破壞行為正呈現上升趨勢。



基督徒成為仇恨犯罪的主要目標



歐洲安全與合作組織(OSCE)的代表雷吉娜·波拉克(Regina Polak)也指出,基督徒在歐洲多國正面臨日益增長的仇恨犯罪。她強調,這些針對基督徒的犯罪行為,不僅向受害者及其社區發出了排斥的訊號,也對整個社會產生了消極影響。波拉克認為,這些仇恨犯罪是更大範圍內的社會不容忍現象的一部分,這其中還包括對其他宗教群體的歧視,無論是少數群體還是多數群體。



報告中還指出,教堂建築被破壞是最常見的反基督徒犯罪形式,佔據了所有案件的62%。這些破壞行為包括對宗教雕像的褻瀆及雕像被砍頭等極端行為。其次,縱火攻擊占10%,而對基督徒的身體攻擊則占7%。其中一些暴力事件尤其令人震驚,包括在英國一名由伊斯蘭教皈依基督教的信徒差點被謀殺、在波蘭發生的汽車撞擊事件,以及西班牙阿爾赫西拉斯(Algeciras)一名天主教教會工作者被伊斯蘭極端分子殺害的事件。



工作場所歧視與宗教信仰



報告同時指出,基督徒在工作場所也正面臨越來越多的歧視,特別是在一些歐洲國家,當基督徒表達自己信仰的價值觀時,往往會遭遇排斥和敵視。報告提到,特別是堅守傳統宗教信仰的基督徒,常常面臨來自同事和上司的欺凌,甚至在某些情況下,會失去工作。安雅·霍夫曼(Anja Hoffmann)表示,基督徒在表達對婚姻、家庭等敏感問題的宗教立場時,這樣的立場可能會成為其事業的終結,甚至可能引發法律訴訟。這一現象反映出當今社會對信仰自由和宗教表達的容忍度已經出現了顯著下降。



宗教自由受限與政府打壓



報告還指出,歐洲一些政府在限制宗教自由方面的行為令人擔憂。包括禁止宗教遊行、對和平表達信仰的基督徒進行打壓等行為。例如,一名英國退伍軍人因為在墮胎診所外默禱而被判有罪,這一案件引發了廣泛關注。報告強調,這些打壓行為不僅侵犯了基督徒的宗教表達權利,也損害了全體公民的基本自由。



呼籲加強反對反基督徒仇恨的努力



霍夫曼呼籲,歐盟應該設立一名專門負責打擊反基督徒仇恨的協調員,這一職位的設立類似於歐盟現有的針對反猶太主義和反穆斯林仇恨的職位。她強調,這些趨勢提醒我們必須加強保護宗教自由的努力,並提倡在討論敏感議題時,應該尊重每個人表達不同宗教和哲學觀點的權利,這樣才能在不怕報復或審查的情況下,進行公開和理性的討論。(资料来源:Christian Daily International)