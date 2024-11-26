施達基金會《將臨期操練》：籲信徒散發基督真光照亮貧窮社群

聖誕節前四星期是「將臨期」，信徒期待耶穌基督的降臨，施達基金會製作《將臨期操練》反思及祈禱手冊，提供個人準備心靈，同時呼籲信徒關注社會的貧窮社羣 。



施達基金會發佈消息，基督徒在將臨期這四週通常代表著「盼望」、「平安」、「喜樂」和「愛」四個主題，並在聖誕節的當天點燃象徵「基督」的第五支蠟燭，這四個主題是信仰生活和人際關係中極其重要的價值觀。



這段時間不僅是個人的靜思與準備，同時也是提醒信徒關注社會中的弱勢群體，尤其是那些生活在貧困和不公中的人們。施達基金會製作的反思及祈禱手冊，藉由故事和反思幫助人們更深入地理解這些主題，並鼓勵社群中的關懷與行動，體現基督教的愛與希望。



《將臨期操練：默想基督降臨──從個人到社羣的轉化之旅》反思及祈禱手冊從12月1至28日共分四週，每週一主題：盼望、平安、喜樂、愛。



在第一週，引用約翰福音1章9節：「那光是真光，照亮一切生在世上的人。」耶穌是真光在黑暗悖謬的世代帶來盼望，讓人壬重拾希望。這光不是一點曙光而是能把我們整個黑暗人生照亮起來的真光。



經文特別提到耶穌的光照亮一切生在世上的人，不分種族、身份、地位、背景，遺憾的是許多人仍然處於貧困、社會不公、天災人禍的環境，陷入絕望深淵。施達呼籲大家想起耶穌為自己帶來盼望的同時，紀念掙扎求存的人，強調耶穌降臨是一個極具包容性的盼望訊息，無論貧富、強弱，每一個人在基督的當中都會被看見真愛賜予盼望。



文中分享在孟加拉首都卡達市貧民屈住滿了數以千計的家庭，環境惡劣，當地的人表示無望打破隔代貧窮， 當中童婚問題嚴重，經過施達在當地的貧民窟項目，成功說服了一家庭的父母打消將13歲女兒出嫁的決定二，而這位女孩子盼望成為一名老師，對未來充滿盼望，從這見證個案看到「耶穌基督是真光，照亮一切生在世上的人！」

