加拿大多倫多市宣布12月為「基督教遺產月」 曾被譽為「教堂之城」

加拿大多倫多市曾在1893年以「教堂之城」而聞名,當時市中心區域內有90座教堂建築。如今,這座城市已發展成為一個多元文化的都市,擁有不同的信仰和信仰體系。儘管如今只有不到一半的市民認同基督教,近期的一項新倡議突出了基督教對這座城市的歷史和當代重要性,促使多倫多市議會宣布12月為「基督教遺產月」。



11月13日,市議員尼克·曼塔斯(Nick Mantas)提出了這項動議,由市議員弗朗西絲·努齊亞塔(Frances Nunziata)附議,並以11票贊成、4票反對通過。兩位市議員在動議中指出,基督教依然是加拿大「信徒最多的宗教」,超過一半的加拿大人認同這一信仰。他們還提到:「加拿大《權利與自由憲章》在開篇的第一句話就提到上帝。」



在基督日報之前刊登的一篇文章中,加拿大信友堂主任牧師洪予健博士曾在一場公開禱告中指出,加拿大是建立在基督教信仰原則上的國家。 1982年制定的《加拿大權利與自由憲章》開篇寫道:「Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the Rule of Law」(加拿大是建立在承認上帝至高無上和法治的原則之上的 )。這正是加拿大建國先輩極為珍視的來自上帝的真理啟示。



由於12月是慶祝耶穌誕生的聖誕月,議員們成功地主張,12月將是表彰多倫多基督教遺產的恰當時機。「在這個時期,基督教信仰團體通過文學、藝術、音樂、飲食和建築等方式講述耶穌的故事,傳遞他的同情、愛、接納和他帶來的福音。12月與送禮和家庭、朋友及各種信仰群體的團聚傳統相關聯。基督教組織和禮拜場所提供宗教服務、獨特活動和倡議,彰顯基督教遺產。」他們補充道。



此外,議員們還指出,加拿大承認其他宗教和文化遺產,但該國尚未有專門的基督教紀念日。「作為這個多元文化、豐富多彩的國家的自豪公民,我們認為有必要承認並慶祝所有宗教和文化群體的貢獻。」議員們说。



根據加拿大統計局2021年的數據,多倫多有669,320名天主教徒,占全市總人口的24.2%。另有10.7%(294,190人)為「其他基督徒」。一些小型教派和團體的比例為11.6%,使得認同基督教的人群總計占46.5%。而沒有宗教信仰和世俗觀點的人口為845,615人,占30.6%。



此舉被基督教音樂節組織的瑪莉·巴內吉(Molly Banerjei)譽為「重要的里程碑」,她與丈夫傑伊以及熱心志願者在六個月前提出了這一想法。巴內吉是基督教遺產月倡議的首席執行官,她在接受《基督日報國際》採訪時表示,市議會的辯論「充滿活力,有時也很激烈」。



她透露,推動市議會支持這一倡議的過程中並未遇到重大反對。「儘管在市議會辯論中意見不一,但對這項活動本身沒有重大反對。」她表示,「這一宣告在社區內得到了廣泛的歡迎和慶祝。」



巴內吉指出,這一月的設立是為了認同「基督教社區所定義的愛、服務和同情的價值觀」。



她補充道:「我們的願景是通過有意義的活動,慶祝加拿大基督教社區的巨大多樣性--代表第一民族、非洲裔、拉丁美洲裔、亞洲裔、中東裔、歐洲裔以及來自每個大洲的人們--從而促進團結,建立更深的聯繫,慶祝豐富加拿大文化的貢獻。」



「基督教遺產月倡議是一個充滿活力的多宗派運動,致力於慶祝加拿大基督教社區在文化、社會和藝術方面的貢獻。」



巴內吉還表示,多倫多的教會「絕對」支持這一倡議,其他市政區的團體也表示支持。11月21日,為慶祝這一歷史性決定,舉行了紀念活動。



「這是聖靈的計劃,委託給我的丈夫傑伊和我。」巴內吉說。「我有幸領導這一運動,確保它的願景和使命得以實現。」



巴內吉還指出,至今已有35個加拿大市政區宣布12月為基督教遺產月。「這一不斷擴展的運動團結了多樣的聲音,促進了歸屬感,豐富了我們國家的身份,並推動了對所有加拿大人的包容。」巴內吉表示。



由巴內吉和她的丈夫傑伊領導的團隊呼籲其他加拿大人支持將12月定為全國性的基督教遺產月。他们还設立了一個請願網站,供希望看到這一變化的民眾簽名。(资料来源:Christian daily International, Christian Heritage Month)