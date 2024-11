為加拿大歸回真神禱告——信友堂中英文禱告會盛況

2024年11月16日下午3點,「為加拿大歸回真神中英文聯合禱告會」在溫哥華信友堂隆重舉行。洪予健牧師及北美浸信會BC省區牧Dave Mohr分別作信息分享。加拿大聯邦保守黨領袖博勵治(Pierre Poilievre)和隨行國會議員出席禱告會並發表演講。



此次禱告會是信友堂歷史上參加人數最多的一次,信友堂三聯市堂、素里堂、英文堂及溫哥華堂的代表悉數到場。德式古老肅穆的教堂內,大溫地區各城市的信眾、教友及市民濟濟一堂,場面空前熱烈,充滿溫暖氣氛,驅散了從室外街頭冷雨帶來的蕭瑟寒氣。



Dave Mohr牧師的信息分享



在信息分享中,Dave Mohr牧師解釋了人們為什麼需要回轉向神尋求人生意義。他指出,對許多人而言,當前的生活的確充滿艱難。不論是生活成本增加、全球局勢不穩、種族緊張關係,或是其他各類問題,當今世界正渴望一種領導力,能帶領人們在困境中找到出路,在黑暗中尋求光明。



歷史證明,從未有任何領袖如耶穌基督一般擁有如此持久且深遠的影響力。在耶穌的時代,祂第一次邀請人們跟隨祂並愛鄰舍時,當時的社會體制破碎,世界也充滿傷痛,與今天並無太大不同。然而,即便在那樣的破敗之中,最終釘死耶穌基督的帝國卻接受並敬拜祂。為什麼?因為有一群人跟隨祂並像祂一樣去愛人。這是一種與世人自私方式截然相反的生活方式,即使是在充滿暴力、崇尚「我的路才是唯一道路」的文化中,這種方式依然不可被擊敗。耶穌教導的溫柔、謙卑和彼此相愛至今仍改變著人們的心靈。



洪予健牧師的信息分享



洪牧師指出,加拿大是建立在基督教信仰原則上的國家。1982年制定的《加拿大權利與自由憲章》開篇寫道:「Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the Rule of Law」(加拿大是建立在承認上帝至高無上和法治的原則之上的 )。這正是加拿大建國先輩極為珍視的來自上帝的真理啟示。加拿大擁有如此遼闊的土地和豐富的資源,是上帝的眷顧;加拿大的憲政法治、定期選舉、政黨輪替等制度則是基督教信仰奠定的人權自由價值觀。然而,近年來,加拿大流行的激進左派意識形態越來越偏離傳統基督教信仰價值,那些掌握立法、司法、教育、媒體權力的知識精英們不再敬畏宪法中明确规定的神的至高权威。他們將基督教價值排除於公共議題之外,鼓吹「覺醒文化」(Woke)以挑動群眾的自義情緒,意圖破壞基督教文明的基本原則。



洪牧師進一步指出,激進左派提倡的DEI(多元化、公平性與包容性)實質上扭曲了其本意:多元化(Diversity)否定了真理啟示中的一元性;公平性(Equity)變成「大鍋飯制度」,強調人人結果無差別;包容性(Inclusion)看似接納一切,實則不容忍持不同觀點者。種族批判理論更是打著保護弱勢的名義,實際上擴大了種族矛盾。



洪牧師呼籲教會應悔改並勇敢站立,針對社會的墮落和腐敗發出公義之聲,因為聖經教導教會應當成為世界的鹽與光。他希望加拿大能夠早日回歸正常,回歸基督教的傳統價值觀。



保守黨領袖博勵治的演講



博勵治在演講中批評自由黨與新民主黨聯合執政九年來,加拿大人民生活困苦,犯罪率上升,毒品泛濫,無家可歸者劇增,社會動盪。他表示,保守黨堅決反對激進的「覺醒」意識形態,並承諾不會資助毒品使用,將關閉毒品注射屋,支持父母教育子女的權利,而非由政府強制干預。他強調,雖然自己是基督徒,但不會將信仰強加於人,而是致力於建設一個真正自由的加拿大。



演講結束後,全場熱烈鼓掌。在場牧師和傳道人為博勵治及其團隊禱告,希望保守黨能帶領加拿大回歸傳統,恢復美好和富饒,人民安居樂業。



關於信友堂



溫哥華信友堂(fcnabc.org)成立於1970年5月,起初以家庭查經班形式開始。目前是大溫地區少數以中國大陸移民為主體的教會之一。主任牧師洪予健博士畢業於上海復旦大學化學系,並在美國賓夕法尼亞大學獲得物理化學博士學位。1991年信主後蒙召,致力於傳福音和研究基督教真理,至今堅守聖經真理,為主放膽講道。



原文刊於溫哥華港灣,基督日報蒙允轉載