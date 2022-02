未來宗教報告：2050年全球信教者超越無神論

美國有研究中心進行一項「宗教信仰人數增長」的調查,整合全球宗教在過去、現在的數據以預視未來,發現到2050年出現七個趨勢,包括無神論者人數少於信教者、基督教增長快速且擴散至南半球國家、殉道人數回落後上升。



生命之路研究中心(LifeWay Research)進行《2022年全球基督教現狀報告》(2022 Status of Global Christianity)研究,數據由康威爾神學院全球基督教研究中心(Center for the Study of Global Christianity)收集,來自1900年、1970年、2000年、2022年中期關於基督教的統計,並對2025年、2050年作出預測。



研究指出2022年全球基督教出現七個令人鼓舞的趨勢:1. 無神論者人數少於信教者;2. 基督徒人數上升;3. 基督教在全球南部增長最快;4. 基督徒分散在更多國家;5. 非基督徒接觸基督徒的機增加;6. 全球印刷《聖經》數量大增;7. 殉道人數回落後上升,但整體人數下降。



報告撮要如下:



(一),「無神論者人數少於信教者」:2000年至2022年期間,信奉特定宗教的教徒以1.27%速度增長,相對無神論者的人數同期只增長0.18%,預計到2050年,無神論者人數減至約1.43億,教徒數量將接近90億。



(二),「基督徒人數上升 」:基督教增長快速,以福音派(1.8%)和五旬節派(1.88%)增長最快,預計2050年五旬節 教徒超過10億。天主教人數2022年約12.5億、2050年將上升至約15億。



(三),「基督教在全球南部增長最快 」:從地域分析,基督教在全球南部增長最快,目前人數分別為:非洲(7億)、拉美(6億)、亞洲(4億)、大洋洲(2900萬)。



(四),「基督徒分散在更多國家 」:基督徒在基督教歷史悠久、過往佔主導地位的國家下降,從2000年的59%下降到2022年的53.7%。增長的基督徒卻分散在更多的國家,到2050年大多數基督徒(50.4%)將生活在非基督教為主的國家。



(五),「非基督徒接觸基督徒的機增加」:,1900年非基督徒認識一位基督徒(5.4%),2022年增加至(18.3%),預計2050年比例上升至(20%)。



(六),「全球印刷《聖經》數量亦大增」:2000年全球印刷5,400萬本聖經,2022年將印刷9,300萬本,預計2050年印刷的聖經數量將達到1.2億本。



(七),「基督教殉教人數整體下降 」:為信仰而死的人數從上升至下降再回升。在2000年十年間基督徒殉道者人數達到160萬,2022年數字下降近一半約90萬;2050年預計基督教殉道者將回升至100萬,但整體來說殉道人數是下降了,是一個令人鼓舞的趨勢。