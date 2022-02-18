未來宗教報告：2050年全球信教者超越無神論

美國有研究中心進行一項「宗教信仰人數增長」的調查，整合全球宗教在過去、現在的數據以預視未來，發現到2050年出現七個趨勢，包括無神論者人數少於信教者、基督教增長快速且擴散至南半球國家、殉道人數回落後上升。



生命之路研究中心（LifeWay Research）進行《2022年全球基督教現狀報告》（2022 Status of Global Christianity）研究，數據由康威爾神學院全球基督教研究中心（Center for the Study of Global Christianity）收集，來自1900年、1970年、2000年、2022年中期關於基督教的統計，並對2025年、2050年作出預測。



研究指出2022年全球基督教出現七個令人鼓舞的趨勢：1. 無神論者人數少於信教者；2. 基督徒人數上升；3. 基督教在全球南部增長最快；4. 基督徒分散在更多國家；5. 非基督徒接觸基督徒的機增加；6. 全球印刷《聖經》數量大增；7. 殉道人數回落後上升，但整體人數下降。



報告撮要如下：



（一），「無神論者人數少於信教者」：2000年至2022年期間，信奉特定宗教的教徒以1.27%速度增長，相對無神論者的人數同期只增長0.18%，預計到2050年，無神論者人數減至約1.43億，教徒數量將接近90億。



（二），「基督徒人數上升 」：基督教增長快速，以福音派（1.8%）和五旬節派（1.88%）增長最快，預計2050年五旬節 教徒超過10億。天主教人數2022年約12.5億、2050年將上升至約15億。



（三），「基督教在全球南部增長最快 」：從地域分析，基督教在全球南部增長最快，目前人數分別為：非洲（7億）、拉美（6億）、亞洲（4億）、大洋洲（2900萬）。



（四），「基督徒分散在更多國家 」：基督徒在基督教歷史悠久、過往佔主導地位的國家下降，從2000年的59%下降到2022年的53.7%。增長的基督徒卻分散在更多的國家，到2050年大多數基督徒（50.4%）將生活在非基督教為主的國家。



（五），「非基督徒接觸基督徒的機增加」：，1900年非基督徒認識一位基督徒（5.4%），2022年增加至（18.3%），預計2050年比例上升至（20%）。



（六），「全球印刷《聖經》數量亦大增」：2000年全球印刷5,400萬本聖經，2022年將印刷9,300萬本，預計2050年印刷的聖經數量將達到1.2億本。



（七），「基督教殉教人數整體下降 」：為信仰而死的人數從上升至下降再回升。在2000年十年間基督徒殉道者人數達到160萬，2022年數字下降近一半約90萬；2050年預計基督教殉道者將回升至100萬，但整體來說殉道人數是下降了，是一個令人鼓舞的趨勢。

