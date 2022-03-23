烏俄戰事緊急祈禱 神學家憂爆發核戰

烏俄戰爭近一個月，雙方軍人、烏國平民死傷無數，國際知名作家、神學家約瑟·馬特拉（Joseph Mattera）在《基督郵報》（Christian Post）撰文，呼籲全球教會緊急為烏俄戰爭8大事項祈禱，包括民主自由不滅，並且避免爆發核戰。



第1項：為烏克蘭人民的民主自由祈禱，無論是否同意烏克蘭的政治和政策傾向，事情的真相是俄羅斯襲擊一個民主領導的主權國家，祈求主的旨意在這件事上成就，阻止人通過暴力或任何方式將其意願強加於其他人，因上帝賦予人類選擇生活的自由。



第2項：祈求主保護烏克蘭的基礎設施不被摧毀，包括自來水、電力、天然氣、高速公路、醫院、學校以及維持文明社會所需的一切保持完好。



第3項：戰爭不會升級到北約國家等層面，避免導致第三次世界大戰。



第4項：俄羅斯總統普京不會為了挽救戰爭失利而使用核武器，使用任何核武器都可能引髮美國的核反應。迄今為止，「相互確保毀滅」的政策已經阻止了世界超級大國相互交戰，盼條約產生約束力。



第5項：中國保持中立。



第6項，俄羅斯東正教不要支持戰爭，俄羅斯東正教首牧基里爾發表支持俄羅斯總統對烏克蘭開戰的言論，引發在俄羅斯，一個名為「俄羅斯和平牧師」組織近300名東正教成員聯署，譴責在烏克蘭實施的謀殺令。



第7項：俄羅斯內部停止戰爭的壓力佔上風，當俄羅斯成千上萬的反戰者走上街頭，要求停止戰爭，在俄羅斯是罕見的。



第8項：祈禱普京理性思考解決僵局，不被自我驅使而犧牲全球的和平。

