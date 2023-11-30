首本中文聖經：馬禮遜《神天聖書》面世200年

第一位來華宣教士馬禮遜翻譯的《神天聖書》於1823年面世，今年為200周年，給華人信仰團體帶來第一本中文聖經，其歷史和影響力不可忽視。今天耳熟能詳的「天國」、「弟兄」、「福音」、「使徒」等詞彙都是來自馬禮遜譯本，讓我們一同回顧其源起和歷史。



馬禮遜（Robert Morrison）是1782年至1834年間活躍的英國倫敦宣道會宣教士，也是第一位從西方來華的基督教新教宣教士、中國基督教的先驅和奠基者。1807年1月8日，25歲的馬禮遜在倫敦一所蘇格蘭教會，與另外兩位準備前往印度的宣教士一起被按立為牧師。



他在日記中寫下在莊嚴時刻的心願：「這是一個我終身難忘的日子！今晚我莊嚴地被按立為牧師，準備到異教徒中去傳福音……願聖靈把我的傳道工作分別為聖，願今晚我所領受的告誡能銘刻於心中。我願捨棄一切，背起十字架，全心全意緊緊跟隨基督。」



三個星期後，1807年1月28日，馬禮遜肩負著宣教使命，啟程前往中國，並且進行聖經翻譯工作，《神天聖書》被認為是華人接觸基督教的重要歷程。



《神天聖書》（另稱馬禮遜文理譯本）是馬禮遜翻譯的中文聖經，也是第一本、同時也是有史以來最古老的中文聖經，在華文聖經翻譯史上具有極其重要的歷史地位。馬禮遜參考了巴設譯本，於1810年翻譯完《使徒行傳》，1811年與1812年相繼翻譯《路加福音》和《約翰福音》，1813年翻譯完成《新約》，並於1814年出版。



隨後，他與第二位來華的基督教宣教士米憐合作，展開《舊約全書》的翻譯。憐翻譯申命記、約書亞記、士師記、撒母耳記、列王記、歷代記、以斯貼記、尼米希記、約伯記等，馬禮遜進行校閱，因此該譯本亦稱為「馬禮遜米憐譯本」。在英國聖經公會委託下，1823年在馬來西亞麻六甲將全部《聖經》以《神天聖書》之名出版，全書共分21卷。



馬禮遜的翻譯本為最早期的中文聖經，而且翻譯嚴謹、貼切，後來被大部分人使用，往後的中文聖經譯本也建於其基礎之上，例如今天耳熟能詳的「天國」、「弟兄」、「福音」、「使徒」等詞彙都是來自馬禮遜譯本。



為慶祝馬禮遜翻譯《神天聖書》問世200周年，英國及海外聖經公會、《今日基督教》將呈現一系列文字和影音內容，探討中文聖經的起源、歷史，研討它在華人信仰團體中的現狀和未來。

